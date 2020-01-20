2020-01-20T11:46:33+03:00
Общество

Красивая дата 20.01.2020: «Инсайты будут пролетать, как кометы, а энергия бить через край»

20 января 2020 года лучше посвятить завершению старых дел
Иван ОЛЕКСЮК
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Конечная цифра сегодняшнего дня «семерка» – это интуиция.Конечная цифра сегодняшнего дня «семерка» – это интуиция.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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20 января 2020 года особенная дата – сегодня энергия будет бить фонтаном. Конечная цифра дня (если сложить все цифры - 20.01.2020) - «семерка». Это интуиция. Она обострится практически до экстрасенсорных способностей. Навеянные Вселенной инсайты будут мелькать на периферии сознания, как кометы. Главное, тут же как следует осмыслить промелькнувшую мысль и принять ее в свой авангард. Отмахнетесь, потом не вспомните.

- День по своему потенциалу напоминает крылатого Пегаса. Символ стремительного движения и поверхностности, - говорит барнаульский нумеролог Вячеслав Класин. – Сегодня энергетически богатый день, но скорее всего энергия будет напрасно разбазарена. День окажется пустым.

Сегодня не стоит начинать нового, нет «четверки» в этой дате, способной грамотно направить действия. Поэтому, если отложить действия нельзя, постарайтесь четко понять конечный результат, чтобы правильно выстроить вектор движения. Лучше всего сегодня будет заняться своими старыми и незавершенными делами, направить энергию на свою жизнь и интересы.

У многих 20 января вызовет желание управлять людьми и манипулировать ими. Откроется склонность к расточительству, поэтому будьте осторожны при посещении торговых центров, воздержитесь от глобальных трат.

Еще одна особенность этого дня – ощущение себя пустым стаканом.

- Мы будем страстно желать наполнить его любым содержимым, другими людьми. Все полученные сегодня советы и рекомендации мы необдуманно будем принимать на веру. Это неправильно, поэтому, если есть возможность, проведите этот день в уединении, - советует нумеролог.

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2020 год будет особенным, это связано с началом нулевого цикла. Все кирпичики, которые мы соберем в этом году, мы будем использовать ближайшие десять лет (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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