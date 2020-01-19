2020-01-19T16:05:47+03:00
Общество

Крещенские купания в Барнауле состоялись назло бурану

Всего в крае около 50 купелей, которые будут открыты до позднего вечера
Иван ОЛЕКСЮК
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Купель освятил митрополит, рядом дежурили медики и спасатели на тот случай, если кому-то станет плохо.Купель освятил митрополит, рядом дежурили медики и спасатели на тот случай, если кому-то станет плохо.Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на пургу и ветер, крещенские купания в Барнауле состоялись. В городе открыли три проруби, главная из них, конечно, на Оби в районе речного вокзала. По сравнению с прошлым годом, людей, желающих окунуться в ледяную воду, сильно поубавилось. Похоже, что часть горожан посмотрели в окно и решили благоразумно остаться дома. Купель освятил митрополит, рядом дежурили медики и спасатели на тот случай, если кому-то станет плохо.

Министр спорт региона оказался в числе первых, кто решил искупаться в зимней Оби.

- Я окунаюсь на Крещение уже лет семь. Сегодня тоже решил не пропускать. Не сказал бы, что погода как-то сильно отразилась. По опыту, в мороз в воду входить легче, но и сегодня хорошо, уже привычный, да и день особенный, праздник, - поделился Алексей Перфильев.

Крещение 2020 в Барнауле.Видео: Олег Укладов

У храмов был настоящий ажиотаж, люди выстроились в длинные очереди, чтобы набрать святой воды. А там, где были организованы купели, желающие могли искупаться. Среди них оказался спецкор «КП на Алтая» Марина Кочнева – старожил крестных ходов и купаний в прорубях.

- Людей было много, впервые в этом году пришлось пробираться к купели в снегу чуть не по колено. Так что, можно сказать, что для начала я утонула в сугробе, а потом уже нырнула в воду. Словно в знак причащения грянул звон колоколов, и я совсем забыла о холоде, - вспоминает Кочнева.

Еще одна ныряльщица - 24-летняя Юлия, девушка приехала к проруби в свой день рождения.

- Купаюсь уже четыре года подряд, начала это делать просто, чтобы себя испытать. Почему все могут, а я нет! Скажу так, купалась я и в -30 и, как сегодня, в - 5. Сегодня сложнее гораздо войти в воду, она кажется жутко холодной. Я считаю, что хотя бы раз в жизни, каждый человек должен испытать это чувство. Оно непередаваемо! И холодно, и классно одновременно, когда надеваешь сухую одежду появляется чувство лёгкости и кайфа! Всем рекомендую! Вода - огонь, - рассказала девушка.

Всего в крае около 50 купелей, которые будут открыты до позднего вечера.

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания прошли в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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