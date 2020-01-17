2020-01-17T10:05:37+03:00
Дом. Семья

Жительница Барнаула подарила щенка девочке, потерявшей любимого питомца

Прошлую собачку школьницы сбил автомобиль
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Погибший Йосик (слева) и новый член семьи Филя (справа)Погибший Йосик (слева) и новый член семьи Филя (справа)Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Добро случается. И вот вам очередное подтверждение: жительница Барнаула подарила незнакомой девочке щенка взамен погибшего под колесами автомобиля. Школьница очень сильно переживала из-за потери любимца.

- Все произошло на пересечении улиц Чкалова и Промышленная. Водитель на глазах у моей 13-летней девочки Арины сбил ее любимого щенка Йосю породы мини-йорк. У ребенка истерика – дочь принесла переломанного, всего в крови щенка домой. Вся семья на «Корвалоле», - рассказала мама девочки Нина в паблике «Инцидент Барнаул».

Из-за многочисленных переломов собака вскоре умерла. На женщину тут же обрушился шквал гневных сообщений, мол, сами виноваты, ведь животное на поводке нужно выгуливать. Однако, стоит отметить, что маленьких собак не обязательно водить на поводке.

- Сколько людей, столько мнений! Он во дворе бегал, возле подъезда, - пояснила Нина.

Но мир не без добрых людей. Дарья, которая, судя по Instagram, работает врачом в Барнауле, решила подарить своего щенка Арине, так тяжело переживавшей из-за смерти Йоси.

Филя и его новая хозяйка Арина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Филя и его новая хозяйка АринаФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам женщины, она переезжала на съемную квартиру, а с животными туда не пускают. Поэтому пришлось в срочном порядке подыскивать дом для восьмимесячного питомца, который, кстати, тоже мини-йорк, как и прошлый щенок школьницы.

- Кушает он хорошо, спит со мной, прижился уже. Раньше его звали Черри, но он не отзывался на этой имя. Поэтому мы назвали его Филей - он такой маленький такой, как Филипок из сказки, - пояснила женщина.

По словам Нины, у Фили сломана лапка – упал неудачно. Сейчас маленький домашний охранник ходит с шиной в лапке, но вскоре её обещают снять. Впереди у щеночка период дрессировки и веселых игр с новой хозяйкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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