2020-01-17T08:08:55+03:00
Общество

Московский стендап-комик оценил Барнаул в «10 Евдокимовых из 10»

После выступления в краевой столице он снял мини видеообзор
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Скриншот с видео Александра ДолгополоваСкриншот с видео Александра Долгополова
Изменить размер текста:

В минувшие выходные (11 и 12 января) резидент московского Stand-Up Club №1 Александр Долгополов выступал для барнаульцев. Через пару дней после этого парень снял мини обзор, где рассказал все, что он думает о краевой столице. Видео он поделился на своей странице в инстаграм.

По словам Александра, этот выпуск видеообзора про Барнаул стал пилотным. Он был снят из окна отеля, а вернее съемной квартиры (это уже заметили внимательные барнаульцы).

sankldivesankldive
Александр Долгополов о Барнауле
9229 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Я очень люблю путешествовать во время выступлений, и мне хотелось бы делиться своими впечатлениями. Но, к сожалению, я не любитель выходить на улицу, поэтому я решил, что буду для вас обозревать города, в которых выступаю, но из окон отелей, где я остановился, - подписал видео стендап-комик.

Так в самом начале выпуска Долгополов отметил, что в Барнауле есть дорога, а значит, барнаульцы ездят по ней на машине. Парень посчитал, что горожане едут в клуб, так как понедельник в краевой столице – выходной день. Дальше он подметил билборд и сказал, что если есть реклама, значит, есть бизнес. А это очень важно.

После этого Александр пришел также к выводу, что Барнаул граничит с Турцией. На это его подтолкнула надпись«Zavgar» на здании напротив. По логике Долгополова она сделана на турецком языке.

- В этом городе очень большое переплетение культур. Еще здесь есть «Винотека». Она большая, а это значит, что люди здесь хорошо живут. Они любят выпить и повеселиться. Мы тут тоже хорошо провели время, - сказал Александр.

В конце своего выпуска стендап-комик подытожил, что город ему понравился, и он по праву заслуживает высокую оценку. А именно, «10 Евдокимовых из 10».

К слову, на профиль Александра Долгополова в инстаграм подписано около 83 тысяч человек. Из них видео про Барнаул уже понравилось больше, чем 9 тысячам подписчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Под Барнаулом скоро начнется экспериментальный раздельный сбор мусора
В Барнауле открыли движение по площади Сахарова
Ограничения ввели на алтайских трассах
В Барнауле трамвай освободил от снежных оков автомобиль спасателей
В Алтайском крае состоялись Всероссийские соревнования по слалому
Алтайские энергетики готовы к приближающемуся шторму
За смертельное ДТП из-за замёрзших окон барнаульцу грозит пять лет тюрьмы
Специалисты Роспотребнадзора изъяли около 3 тысяч упаковок снюса на Алтае
За микроквартиру с двумя уровнями барнаулец просит почти миллион
Жительница Барнаула надеялась на родео с «ковбоем», но он ее лишь обокрал
В Барнауле покажут подлинную картину Серова
После суицида свидетеля по делу об исчезновении девушки и подростка на Алтае назначили проверку
Священник поддержал барнаульскую феминистку, принявшую матчество
В парке Барнаула появилась теплая остановка
Рубцовчане пожаловались на слив нечистот рядом с их домами
Алтайские гимназисты хотят построить народный «Обелиск Победы»
На улице Энтузиастов устранили повреждение и включили воду в домах
В Алтайском крае из-за метели объявили штормовое предупреждение
Стало известно, какой участок предложили в Барнауле под строительство «Radisson»
Пенсионер скончался в регистратуре каменской поликлиники
В домах барнаульцев из-за коммунальной аварии отключили воду
Алтайская полиция предупредила о рассылке фейка про девочку, найденную на улице
Следком проверит информацию о бийской пенсионерке, которую якобы выгнали из дома
Движение трамваев парализовало в Барнауле из-за аварии
Крупный российский туроператор открыл представительство в Алтайском крае
В алтайском селе мужчина уснул на улице и замерз насмерть