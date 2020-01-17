Московский стендап-комик оценил Барнаул в «10 Евдокимовых из 10»

В минувшие выходные (11 и 12 января) резидент московского Stand-Up Club №1 Александр Долгополов выступал для барнаульцев. Через пару дней после этого парень снял мини обзор, где рассказал все, что он думает о краевой столице. Видео он поделился на своей странице в инстаграм.

По словам Александра, этот выпуск видеообзора про Барнаул стал пилотным. Он был снят из окна отеля, а вернее съемной квартиры (это уже заметили внимательные барнаульцы).

sankldive Александр Долгополов о Барнауле

- Я очень люблю путешествовать во время выступлений, и мне хотелось бы делиться своими впечатлениями. Но, к сожалению, я не любитель выходить на улицу, поэтому я решил, что буду для вас обозревать города, в которых выступаю, но из окон отелей, где я остановился, - подписал видео стендап-комик.

Так в самом начале выпуска Долгополов отметил, что в Барнауле есть дорога, а значит, барнаульцы ездят по ней на машине. Парень посчитал, что горожане едут в клуб, так как понедельник в краевой столице – выходной день. Дальше он подметил билборд и сказал, что если есть реклама, значит, есть бизнес. А это очень важно.

После этого Александр пришел также к выводу, что Барнаул граничит с Турцией. На это его подтолкнула надпись«Zavgar» на здании напротив. По логике Долгополова она сделана на турецком языке.

- В этом городе очень большое переплетение культур. Еще здесь есть «Винотека». Она большая, а это значит, что люди здесь хорошо живут. Они любят выпить и повеселиться. Мы тут тоже хорошо провели время, - сказал Александр.

В конце своего выпуска стендап-комик подытожил, что город ему понравился, и он по праву заслуживает высокую оценку. А именно, «10 Евдокимовых из 10».

К слову, на профиль Александра Долгополова в инстаграм подписано около 83 тысяч человек. Из них видео про Барнаул уже понравилось больше, чем 9 тысячам подписчикам.