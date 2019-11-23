Стендап-комик Вячеслав Попов: «После победы в «Открытом микрофоне» хочу жить в Барнауле»

В шоу «Открытый микрофон» на ТНТ продолжается этап концертов. Одним из участников является барнаулец Вячеслав Попов. Он попал в команду Славы Комиссаренко.

В перерывах между выступлениями комик рассказал о самых интересных моментах со съемок и о том, как к его юмору относится супруга.

- Вячеслав, расскажите, вы ожидали услышать слова поддержки от Славы Комисаренко? Или же больше рассчитывали на одобрение других членов жюри?

- Всегда интересно узнать мнение всех, собственно они все и высказались, просто далеко не всё вошло в эфир. Самым главным было получить поддержку наставника, чтобы пройти дальше!

- Кто самый мощный конкурент для вас на данном этапе?

- Команда у Славы Комисаренко в этом сезоне достаточно сильная, в ней даже есть финалист второго сезона шоу «Открытый микрофон» Денис Чепурненко и действующий победитель «Comedy Баттл» Сергей Матросов.

- Как у вас складываются отношения с другими участниками проекта? С кем-то подружились?

- Могу сказать, что дружба остаётся на нейтральном уровне, потому что по мере прохождения в проекте конкуренция растёт.

- Какие смешные или интересные случаи были во время съемок?

- Был один случай, который останется внутри нашей команды: во время поездки на выступление, мы кое-что увидели в метро с пометкой 18+, что подтверждает некоторые стереотипы «свободной» жизни москвичей.

- Вы столкнулись с женским юмором на проекте, но до этапа концертов дошли практически одни мужчины, как считаете, почему?

- Я думаю здесь все просто! Чтобы проверять свой материал, нужно ходить выступать по барам, а это обычно происходит вечерами в тёмное время суток. Считаю, что девушкам просто сложно это делать, некомфортно. Соответственно, материал у них более сырой получается и не до конца подготовленный.

- Расскажите, вы часто выступаете со стендапом в Барнауле? Считаете ли вы себя состоявшимся комиком?

- Довольно редко, но это случается! Для выступлений нужно писать материал, а времени пока мало. Это только так кажется, что мы выходим и говорим абы что, а по факту каждое предложение придумывается дня по четыре. Если тратить на это меньше времени, то результат будет более чем грустный и в телевизор вы не попадёте! А то, что я - готовый к выступлению комик - это да.

- В случае победы вы вернетесь в Барнаул или продолжите свою деятельность в Москве?

- Есть выражение: «Первый в мире - второй в Сибири», так вот, мне же лучше быть в числе первых в Барнауле, чем 150-м в Москве.

- Как ваша супруга относится к вашему увлечению юмором?

- Ну как... 15 лет смеётся, пока не жаловалась.

- Существует ли в Барнауле некая специфика юмора? Сложно ли готовить шутки для московской публики, находясь в провинции?

- Считаю, что нет. Шутки делить нужно только по возрасту целевой аудитории. В Барнауле, возможно, не зайдут шутки про метро, но у меня таких и не имеется.