2019-11-23T06:56:08+03:00
Звезды

Стендап-комик Вячеслав Попов: «После победы в «Открытом микрофоне» хочу жить в Барнауле»

По его мнению, лучше быть первым на периферии, чем 150-м в столице
Поделиться:
Вячеслав ПоповВячеслав ПоповФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
Изменить размер текста:

В шоу «Открытый микрофон» на ТНТ продолжается этап концертов. Одним из участников является барнаулец Вячеслав Попов. Он попал в команду Славы Комиссаренко.

В перерывах между выступлениями комик рассказал о самых интересных моментах со съемок и о том, как к его юмору относится супруга.

- Вячеслав, расскажите, вы ожидали услышать слова поддержки от Славы Комисаренко? Или же больше рассчитывали на одобрение других членов жюри?

- Всегда интересно узнать мнение всех, собственно они все и высказались, просто далеко не всё вошло в эфир. Самым главным было получить поддержку наставника, чтобы пройти дальше!

- Кто самый мощный конкурент для вас на данном этапе?

- Команда у Славы Комисаренко в этом сезоне достаточно сильная, в ней даже есть финалист второго сезона шоу «Открытый микрофон» Денис Чепурненко и действующий победитель «Comedy Баттл» Сергей Матросов.

- Как у вас складываются отношения с другими участниками проекта? С кем-то подружились?

- Могу сказать, что дружба остаётся на нейтральном уровне, потому что по мере прохождения в проекте конкуренция растёт.

- Какие смешные или интересные случаи были во время съемок?

- Был один случай, который останется внутри нашей команды: во время поездки на выступление, мы кое-что увидели в метро с пометкой 18+, что подтверждает некоторые стереотипы «свободной» жизни москвичей.

Вячеслав Попов Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Вячеслав ПоповФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

- Вы столкнулись с женским юмором на проекте, но до этапа концертов дошли практически одни мужчины, как считаете, почему?

- Я думаю здесь все просто! Чтобы проверять свой материал, нужно ходить выступать по барам, а это обычно происходит вечерами в тёмное время суток. Считаю, что девушкам просто сложно это делать, некомфортно. Соответственно, материал у них более сырой получается и не до конца подготовленный.

- Расскажите, вы часто выступаете со стендапом в Барнауле? Считаете ли вы себя состоявшимся комиком?

- Довольно редко, но это случается! Для выступлений нужно писать материал, а времени пока мало. Это только так кажется, что мы выходим и говорим абы что, а по факту каждое предложение придумывается дня по четыре. Если тратить на это меньше времени, то результат будет более чем грустный и в телевизор вы не попадёте! А то, что я - готовый к выступлению комик - это да.

- В случае победы вы вернетесь в Барнаул или продолжите свою деятельность в Москве?

- Есть выражение: «Первый в мире - второй в Сибири», так вот, мне же лучше быть в числе первых в Барнауле, чем 150-м в Москве.

Вячеслав Попов Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Вячеслав ПоповФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

- Как ваша супруга относится к вашему увлечению юмором?

- Ну как... 15 лет смеётся, пока не жаловалась.

- Существует ли в Барнауле некая специфика юмора? Сложно ли готовить шутки для московской публики, находясь в провинции?

- Считаю, что нет. Шутки делить нужно только по возрасту целевой аудитории. В Барнауле, возможно, не зайдут шутки про метро, но у меня таких и не имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 18 тысяч елочек заготовят к Новому году на Алтае
Здание с зимним садом и деревьями на крыше может появиться в центре Барнаула
Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер
Выходные в Алтайском крае будут морозными
В Барнауле похоронили врача, который умер на работе
В Алтайском крае река затопила дорогу в сторону границы
Стало известно, когда перекроют площадь Сахарова из-за главной барнаульской елки
В четырех домах Барнаула разорвало батареи из-за коммунальной аварии
В Бийске продают квартиру с ручной росписью и сверкающими стенами
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Маленькому Демиду нужна помощь, чтобы побороть рак мозга
В Барнауле валит густой черный дым со стороны Китайского рынка
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» открыл волшебный портал в сказку для алтайских детей
Повреждение на теплосети произошло в Барнауле
В Барнауле отключили светофоры
Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Барнауле
Приехавший на соревнования в Барнаул полицейский задержал похитителя велосипеда
Больше 3 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
Пенсионерка перевела мошеннику 155 тысяч за лекарства и осталась с носом
Алтайские специалисты выявили трудноискоренимый сорняк
Барнаульских педиатров переманили в другой город квартирой
В Яровом ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона
Восемь семей из Алейска переехали в новые квартиры из аварийных домов
«Почта России» вынуждала алтайских предпринимателей отправлять письма по завышенной цене