2020-01-16T13:46:07+03:00
Общество

Живой город: значимые события Славгорода

Сегодня можно уверенно говорить о значительных результатах, которые достигнуты благодаря совместным действиям власти и горожан
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Фото предоставлено администрацией города Славгорода.Фото предоставлено администрацией города Славгорода.
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Живой город

Летом 2018 года градоначальником Славгорода стал Сергей Горбунов. Проблемы города он знал хорошо, и понимал: работа предстоит серьезная. Сегодня можно уверенно говорить о значительных результатах, которые достигнуты благодаря совместным действиям с горожанами. Один из главных - отопительный сезон-2018. Город не замерз! Нынешний год не менее успешный.

Повод для гордости

26 декабря состоится долгожданное событие - открытие плавательного бассейна «Дельфин». Ремонт начат год назад. В реконструкцию вложено порядка 57 млн. рублей. В 2018 году открыт 3D-кинозал, в этом - отремонтирован городской Дом культуры, излюбленное место и детей, и взрослых. В нем заменили систему отопления, обновили холл и фойе, санитарные комнаты привели в порядок.

Фото предоставлено администрацией города Славгорода.

Фото предоставлено администрацией города Славгорода.

Сергей Горбунов рассказал и о других значимых событиях:

- Запомнится славгородцам спектакль с участием московских актеров - по инициативе администрации города приглашение театру отправили еще летом. В ноябре нам вручили диплом победителя ежегодного конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства.

Заасфальтирована дорожка на парковой аллее. Отремонтирована кровля в лицее № 17. Осуществлен ремонт дорог общей протяженностью 10 км.

При поддержке правительства Алтайского края продолжается модернизация теплового комплекса. В 2018 году освоили 57 млн рублей, в этом - 19 млн рублей, в 2020-м ожидаем поступления 67 млн рублей. Еще одна из решенных задач - 17 декабря получен акт готовности нашего теплового комплекса. Отремонтированы придворовые территории 10 многоквартирных домов, жильцам двух аварийных домов выплатили денежную компенсацию.

Город активно участвует в программах, направленных на улучшение условий жизни. По программе «Формирование комфортной городской среды» полностью реконструирован фонтан на площади Победы.

Преобразился городской парк. Летом смонтирован детский игровой городок, в декабре дополнительно установлена детская спортивная площадка с тренажерами. В рамках проекта поддержки местных инициатив отремонтирован ДК в селе Бурсоль, открыты детские площадки в Покровке и Знаменке.

Фото предоставлено администрацией города Славгорода.

Фото предоставлено администрацией города Славгорода.

В ноябре освятили новый храм в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Благоустроена территория больницы - установлен новый забор, выкорчеваны старые деревья, сделаны асфальтированные тротуарные дорожки.

Динамично развивается муниципальное предприятие «Торговый ряд», что дает новые рабочие места горожанам.

Особое внимание, по словам градоначальника, уделяют спорту:

- У нас прекрасный ледовый дворец в спорткомплексе «Кристалл», отличная команда хоккеистов, возраст их от 10 до 16 лет. Чтобы спорт поднять на достойный уровень, спорткомитет в этом году вышел из состава комитета по молодежной политике, культуре и спорту, став самостоятельным юридическим лицом.

Фото предоставлено администрацией города Славгорода.

Фото предоставлено администрацией города Славгорода.

Проекты будущего года

В 2020 году планируют осуществить капремонт спорткомплекса, в том числе сделать футбольное поле с искусственным покрытием. Тогда сможем проводить соревнования различного уровня.

Летом откроют детский сад № 34, который в 2018 году вошел в краевую адресную инвестиционную программу по капитальному ремонту. В садике уже сделана крыша, поставлены окна, проложена система канализации, идут внутренние отделочные работы, монтируют систему отопления.

Продолжат ремонт дорог, установку уличного освещения, оборудование дополнительных площадок накопления ТКО.

Перспективный проект - строительство солнечной электростанции:

- Есть инвестор, думаю, идея вполне осуществима. Это даст новые рабочие места.

Я благодарен горожанам, предпринимательскому сообществу города за поддержку. Главный ресурс - неравнодушные и трудолюбивые люди - для достижения задач у нас есть!

Сергей Горбунов, глава города Славгорода Алтайского края: «Уважаемые славгородцы! Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы, чтобы в домах царило согласие, счастье и доброта, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались. Пусть наступающий год будет полон приятных впечатлений и радостных событий!»

Больше информации об Итогах 2019 года читайте тут - https://www.kp.ru/best/altai/itogi-2019/

Елена Лай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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