2020-01-16T10:26:32+03:00
Политика

Главный налоговик Алтайского края о Мишустине: «Скучать с ним было некогда»

Юрий Куриленко рассказал, как ему приходилось работать с новым премьер-министром России
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Президент внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя ПравительстваПрезидент внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя ПравительстваФото: kremlin.ru
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16 января руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко провел встречу с представителями алтайских СМИ. Помимо отчетных цифр, он кратко рассказал, как ему приходилось работать с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, которому президент предложил занять кресло премьер-министра.

- Если сказать кратко - скучать нам с ним не приходилось, - говорит Юрий Куриленко. – Бывает, приходит новый начальник – и руководит себе потихоньку. С ним было не так. Он не только сам работает, но и других заставляет. Поэтому не заскучаешь. Очень достойный руководитель.

По словам главного налоговика региона, общаться тет-а-тет с Мишустиным ему приходилось только раз, в 2011-ом году, когда проходил собеседование на должность руководителя УФНС в Бурятии.

- В остальных случаях это были коллегии, на которых зачитывались отчеты. Мишустин – это человек, который может сложные вещи объяснить простым языком. А это, согласитесь, говорит о его профессионализме, - сказал Юрий Куриленко.

Напомним, 15 января после послания президента федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сразу после этого Владимир Путин сделал предложение занять должность премьер-министра главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

После послания Путина к Федеральному собранию алтайские политики рассказали, какие проблемы оно может решить.

Подробнее о теме: ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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