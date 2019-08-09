Новый вид паука-волка обнаружили в заповеднике на Алтае

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-09T07:27:15+03:00

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Во время научной экспедиции по Мультинскому участку Катунского заповедника ученые Алтайского госуниверситета обнаружили новый для науки вид паука. Особь относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

По словам участника экспедиции Александра Фомичева, пауки этого рода живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи.

- Около 2/3 их видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Важно отметить, что пауки-волки из рода Acantholycosa аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным новым видом ситуация иная: новый вид живёт на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной,- рассказал Александр Фомичев.

Новый вид паука оказался пугливым, и прятался в щели между камнями. Однако ученые смогли сфотографировать и взять несколько особей для дальнейшего описания, изучения и обнародования. Уже в конце года посмотреть уникальный вид паука можно будет в зоологической коллекции Катунского заповедника, сообщили на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU