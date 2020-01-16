Когда барнаульцы должны заменить электросчетчики, чтобы не переплачивать?

Новогодние праздники закончились, а это значит, что пора вспомнить о бытовых заботах. Например, о том, чтобы вовремя проверить или даже заменить электросчетчики. Ведь кому хочется переплачивать? Но такие забывчивые барнаульцы все же есть. О том, что за это грозит и как не оказаться в штрафниках разбиралась «Комсомолка».

Узнайте дату изготовления прибора учета

Электросчетчики, которые предназначены для бытового потребления (установленные в частных домах и квартирах), служат 32 года. Этот срок отсчитывается с даты изготовления прибора. При этом счетчик имеет 16-летний межпроверочный интервал. То есть в середине общего срока службы прибора его необходимо проверить.

Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте Росстандарта, указав тип прибора учета, который написан на его циферблате. После по году выпуска легко определить завод изготовителя вашего прибора учета и все его характеристики.

Проще заменить, чем проверить

Как только подошел срок проверки электросчетчика нужно выбрать наиболее подходящий вариант решения проблемы. Либо сдать уже имеющийся прибор на поверку, либо поставить новый прибор. Первый вариант наиболее трудозатратный.

- Нужно вызвать инспектора Барнаульской горэлектросети. Он зафиксирует конечные показания прибора учета и выведет его из расчетов. Затем потребителю нужно демонтировать счетчик, свозить его в Центр стандартизации и метрологии и заказать поверку. Но не все счетчики ее проходят. Если по результатам поверки прибор учета признается пригодным, то его опять нужно установить и вызвать инспектора для ввода его в эксплуатацию, - рассказал начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.

Вся процедура поверки может затянуться на месяц, а бывают даже и более длительные сроки. К тому же, точно рассчитать затраты за эту услугу в самом начале очень сложно. Вызов специалиста, конечно, бесплатный. Но вот на саму поверку уйдет от 300 до 600 рублей, плюс возможны затраты на услуги электрика по демонтажу и установке прибора учета, а также транспортные расходы.

Если же барнаульцы захотят заменить прибор учета, то они также могут вызвать специалиста (номер: (3852) 506-001). Он зафиксирует последние показания прибора, выведет его из расчетов, демонтирует и в течение часа установит новый счетчик. Все эти несложные манипуляции будут стоить жителям краевой столицы 1500 рублей.

Кстати, на замену счетчика по закону дается три месяца.

Забудешь – переплатишь

В период, предоставленный для замены прибора учета (три месяца), начислять плату за электроэнергию будут по среднему расходу потребителя. В случае если кто-то из барнаульцев забудет проверить или заменить счетчик вовремя, им придется переплатить. Проштрафившимся итоговую сумму за электричество посчитают с учетом повышающего коэффициента - 1,5. Поэтому лучше конечно выполнить все своевременно.

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