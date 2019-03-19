Мошенники принуждают барнаульцев менять исправные электросчетчики

В Барнауле орудуют аферисты, которые ходят по квартирам и призывают людей менять исправные электросчетчики на новые, при этом предлагают приборы учета по завышенным ценам. Как рассказали в пресс-службе «Барнаульской горэлектросети», электросчетчики, которые реально стоят 700 рублей, лжеэнергетики продают за 3600 рублей.

В горэлектросети отмечают, что менять счетчики для абонентов может только «Барнаульская сетевая компания». Визит любой другой организации, предлагающей свои услуги, должен насторожить собственника. Снятие пломб и демонтаж счетчиков другими компаниями, а так же физлицами, в том числе собственниками жилья, запрещены.

Как правило, мошенники лгут людям, что приборы учета, которые у них стоят, уже отработали свой ресурс и их нужно срочно менять. С разрешения хозяев аферисты срывают пломбы и ставят свои счетчики. В результате обманутые люди попадают под штрафы со стороны Барнаульской сетевой компании. В таких ситуациях плату за электроэнергию абоненту рассчитают уже не по счетчику, а по акту о безучетном потреблении энергии.

Максимальная сумма штрафа начисляется за три месяца или с момента последней проверки Барнаульской сетевой компанией. Каждый месяц безучетного потребления обходится абоненту в 10 нормативов. Так, если норматив у абонента составляет 500 киловатт, за месяц безучетного потребления он заплатит за 5000 киловатт, а за три месяца – за 15 000 киловатт. В перерасчете на тариф для домов с электроплитами – это 48 750 рублей.

Инструкция по защите от мошенников от Барнаульской горэлектросети:

1. Спрашивайте удостоверение! Снять пломбу с электросчетчика разрешено только представителям ООО «Барнульская сетевая компания». Поэтому спрашивайте соответствующее удостоверение.

2. Только по заявкам! Законная смена счетчика производится по предварительной заявке абонента. Барнаульская сетевая компания делает поквартирные обходы только для проверки работоспособности приборов учета и снятия контрольных показаний и никогда без заявок не демонтирует счетчики. Заявки оформляются в сервисном центре компании или в личном кабинете на сайте БГЭС – www.bges.ru

3. Обращайте внимание на цену! Закон обязывает потребителя устанавливать только простые однофазные счетчики, их среднерыночная цена не превышает 700 рублей. Предложение установить двухтарифные или любые другие счетчики за более высокую цену должно насторожить!

4. Требуйте кассовый чек! На все платные услуги Барнаульская сетевая компания предоставляет абоненту кассовый чек. Альтернативных вариантов (товарные чеки, товарные накладные, купон-заказы) – нет.

5. Сверяйте сроки эксплуатации счетчиков! Срок эксплуатации прибора учета – 32 года, срок поверки – 16 лет. Проверить информацию можно тремя способами. 1. Посмотреть дату в паспорте на счетчик. 2. Посмотреть на пломбы счетчика (например, цифры II/19 означают, что поверка должна быть проведена во 2 квартале 2019 года). 3. Позвонить в сервисный центр БСК по телефону 50-12-48.

6. Проверяйте наличие пломб установленного образца! У абонентов Барнаульской горэлектросети на счетчике должны быть установлены две пломбы: 1. Пломба госповерителя со сроками поверки прибора учета. 2. Пломба ООО «Барнаульская сетевая компания».

7. Звоните в сервисные центры! При подозрении, что к вам пришел мошенник, звоните в сервисные центры компании по телефонам: 50-12-50, 50-20-50, 50-12-48. Оператор проверит фамилию, имя и отчество сотрудника, посетившего вас.