В Алтайском крае увеличится тариф на электроэнергию

В 2020 году для жителей Алтайского края будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Цена за нее вырастет от 16 до 20 копеек за 1 кВт*час. Но эти изменения вступят в силу только 1 июля, сообщается на сайте регионального Управления по госрегулированию цен и тарифов.

Городские жители, которые не пользуются электрическими плитами, будут платить за электроэнергию по тарифу 4,29 руб/кВт*час. Эта же цена будет установлена с 1 июля для владельцев погребов, гаражей, религиозных организаций и тюрем.

А тариф с применение понижающего коэффициента для жителей городов, которые пользуются эклектическими плитами составит со второго полугодия 3,5 руб/кВт*час, для сельского населения – 3,36 руб/кВт*час. Также с 1 июля тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений будет 3,36 руб/кВт*час.

Стоит добавить, что по «полному» тарифу за электричество в Алтайском крае платят только те горожане, кто не использует электрически плиты. Также это касается владельцев гаражей, гаражно-строительных и гаражных кооперативов, пользователей погребов, относящихся к категории приравненных к населению потребителей. Остальные платят за электроэнергию по понижающему коэффициенту.

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