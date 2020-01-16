Китайская компартия «пускает» неугодных на органы

Человеческая жизнь бесценна. Однако в Китае ей назначили цену – она равна стоимости органов человека. Более 20 лет там существует система убийства «по требованию» под заказ органа. Массовое насильственное извлечение органов у живых людей ради продажи происходит в Китае с момента начала репрессий последователей духовной практики Фалунь Дафа.

Фалунь Дафа (Фалуньгун) – это древняя система духовного и физического самосовершенствования, которая включает упражнения цигун и учение о повышении нравственности по принципу «Истина-Доброта-Терпение».

В 90-е годы ХХ века практика Фалунь Дафа стала необычайно популярной в КНР и пользовалась поддержкой властей. Её последователи получали награды за пропаганду здорового образа жизни. К 1999 году по этой системе занимались более 70 миллионов человек из всех слоёв общества, включая членов госаппарата.

Такая популярность вызвала страх у бывшего главы правящей в КНР компартии (КПК) Цзян Цзэминя. В ней он усмотрел угрозу партийной власти. Количество последователей практики превысило численность КПК. Кроме того, Фалунь Дафа установил нравственные ориентиры, делая упор на честность, доброту и терпение, в то время как коммунистическая идеология основана на борьбе, насилии и нетерпимости к инакомыслию. Страх того, что люди могут поставить нравственные принципы Фалунь Дафа выше преданности верхушке КПК, побудил Цзян Цзэминя начать беспрецедентное преследование ни в чем не повинных людей.

20 июля 1999 г. КПК начала репрессии Фалунь Дафа, используя всю мощь государственной машины: армию, полицию, судебную систему. Последователей этой практики стали заключать в тюрьмы, трудовые лагеря и центры промывания мозгов, подвергать жестоким физическим и моральным пыткам с целью добиться отказа от духовных убеждений. Чтобы оправдать репрессии, очерняющая пропаганда наводнила радио- и телевизионные каналы.

Фото из архива компании.

Наиболее жестокой формой репрессий стало санкционированное властями насильственное извлечение органов у живых узников совести с целью продажи пациентам в Китае и «трансплантационным туристам», съезжающимся из разных стран мира.

Эти преступления доказаны многолетними расследованиями авторитетных правозащитников и международных правозащитных организаций.

Международный Трибунал по Китаю, созданный осенью 2018 года по инициативе Международной коалиции по прекращению злоупотреблений в области трансплантаций в КНР, проанализировал показания более 50 свидетелей, изучил материалы экспертов, в том числе отчет независимых исследователей Д. Килгура, Д. Мэйтаса и Э.Гутмана «Кровавая жатва. Бойня: обновлённая версия отчётов». 17 июня 2019 года Трибунал вынес окончательный вердикт: «Насильственное извлечение органов совершалось в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах».

Многие страны мира осудили насильственное изъятие органов у живых людей в Китае, а Израиль, Италия, Испания, Бельгия и Тайвань приняли законы, препятствующие гражданам ездить в Китай с целью трансплантации.

Вы также можете помочь остановить эти преступления против человечности, подписав петицию на сайте truthfd.info.

На правах рекламы.