2020-01-14T13:50:55+03:00
Общество

На барнаульский стадион «Динамо» КамАЗами свозят горы снега

В городе уже не осталось мест, куда его можно сваливать
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Снег на стадионеСнег на стадионеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На барнаульском стадионе «Динамо» организовали «полигон» для вывоза снега. Правда, туда свозят снег не со всего города, а лишь с участков, принадлежащих стадиону. Подробности узнавала «Комсомолка».

Огромные горы снега на футбольном поле заметили горожане. Тут же поднялась и паника насчет того, а куда потечет все это по весне? Однако директор стадиона успокоил, что все под контролем:

- Да, мы свозим снег на стадион. Но только со своей территории на улице Никитина, - говорит Николай Красуля.

Также в разговоре с «ТОЛКом» он добавил, что организация не имеет средств, чтобы вывозить снег на полигон. Проблем с водоотведением весной не возникнет.

Кстати, первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в 2020 году должен состояться в апреле. Остается надеяться, что к этому времени снег благополучно сойдет, и на стадионе можно будет бегать, а не плавать.

Напомним, в городе уже не осталось мест для вывоза снега. Дорожники решили проблему с помощью так называемого, второго яруса. То есть снег теперь укладывают поверх уже сформированных масс. Как подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, в данный момент проблем с вывозом снега в городе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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