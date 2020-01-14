В Барнауле школьник упал в сугроб и наткнулся на железный штырь

В Барнауле одиннадцатилетний мальчик, проходя по узкой тропинке, споткнулся и упал в сугроб, где торчал железный штырь. По данным источника «Комсомолки», знакомого с ситуацией, инцидент произошел недалеко от школы спорта имени Алексея Смертина. Мальчик госпитализирован в городскую больницу №12.

Вечером 12 января ученик пятого класса городской гимназии №123 направлялся из дома в СДЮШОР им. Смертина. Он прошел через стадион своей школы, затем по улице Ленинградская, по территории спорткомплекса «Горизонт» и повернул на тропинку, ведущую как раз к школе. Именно в этом месте он споткнулся, упал в сугроб и почувствовал боль. Несмотря на это, он нашел в себе силы дойти до дома, где рассказал обо всем маме. Женщина вызвала скорую. Предварительно, ребенку диагностировали открытый перелом грудины и другие травмы.

Информацию о происшествии подтвердили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, однако в пресс-службе управления заявили, что никакого тяжкого вреда здоровью не было причинено.

- Следователи выезжали на место происшествия. Но тяжкого вреда здоровью не зафиксировано, ребенок просто покарябал кожу, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, уже несколько недель общественность в Барнауле возмущается работой дорожников. После сильного снегопада в декабре город оказался завален тоннами снега. Особенно, жителей краевой столицы возмущает тот факт, что рабочие не чистят тротуары. А, как давно известно, именно наледь становится частой причиной травмирования пешеходов.

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Эта зима запомнится барнаульцам частыми снегопадами, которые парализовали работу общественного транспорта, несколько раз создавали десятибалльные пробки и даже заставили министра транспорта региона опоздать на работу. Теперь огромные сугробы можно увидеть почти на каждой улице города, вплоть до основных магистралей (подробнее)