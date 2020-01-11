Драка в ГИБДД и смерть любовников: как прошли новогодние каникулы в Барнауле

«КП» на Алтае» и «Unusual Crimes Barnaul» подготовили дайджест новогодней криминальной хроники, произошедшей в регионе. В эти дни под воздействием «Оливье» и праздничного настроения жители отпустили вожжи самоконтроля, и вот, что получилось.

Избили начальника ГИБДД?

По данным «Unusual Crimes Barnaul», в Хабарах два молодых местных жителя избили начальника местной ГИБДД. В 5 утра они якобы пришли в дежурку и попросились погреться. В это время в здании находился начальник управления, у парней на него был зуб, так как они оказались любителями ездить пьяными и без прав. А пострадавший гаишник их не раз на этом ловил. Слово за слово, и началась перебранка, которая переросла в ссору. Сейчас этим занимается Следственный комитет, для парней пьяная выходка может закончиться уголовным делом.

Кстати, в региональном управлении МВД уверяют, что факта избиения не было.

- Сотрудник полиции пресек антиобщественные действия двух нетрезвых граждан, один из которых несовершеннолетний. Они пытались оказать сопротивление. В настоящее время один из них привлечен к административной ответственности, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, - сообщает пресс-служба.

Смерть любовников

4 января обеспокоенная женщина позвонила в полицию и сказала, что накануне ее муж уехал в гараж с обеда и больше не выходит на связь. В последний раз они созванивались в 9 утра. Супруг сказал, что скоро приедет, но после этого перестал отвечать. Она не придала этому значения, так как муж мог пропасть на сутки, а потом объявиться как ни в чем не бывало.

Но когда он не пришел на следующий день, она поехала его искать. В кооперативе она увидела, что дверь гаража закрыта с внутренней стороны, но на стук никто не отвечал. Женщина позвонила хозяину, у которого они арендовали бокс - у мужчины были запасные ключи, и сообщила заодно в полицию.

Когда дверь открылась, она увидела лежащего у входа в гараж обнаженного супруга без признаков жизни. На заднем сиденье в автомобиле «Субару Легаси» находилась его любовница. Замок в ключе зажигания был провернут, но мотор уже не работал – в баке закончился бензин. В семье, кстати, остались двое несовершеннолетних детей.

Танцы до остановки сердца

5 января в клубе «Че Гевара» скончался 52-летний мужчина. Он находился в заведении вместе с семьей, употребляли спиртное, но, возможно, шальные праздники и бесконечное застолье дали о себе знать. Около трех утра мужчине стало плохо. Со слов родственников, его вынесли на улицу и вызвали "Скорую помощь". Его пытались откачать, но это не помогло, мужчина скончался. По определению судмедэксперта – не выдержало сердце.

Школьнику сломали нос за комментарий в ВК

С одной стороны, за слова нужно отвечать, а с другой, все эти драки немного напоминают обезьянье поведение. 3 января в полицию поступило сообщение, что девятиклассник, который в свой нежный возраст уже имеет парочку судимостей за кражи, сломал нос семикласснику за то, что тот нелестно прокомментировал фотографию друзей подозреваемого.

Травма на производстве

3 января в горбольницу №1 доставили сотрудника, получившего производственную травму. Это произошло в результате падения со стеллажа на него покрышек для комбайнов. Парень отделался ушибами, ссадинами и переломом ребер.

Опасный «Доширак»

15-летний подросток угодил в больницу с ожогами предплечья третьей степени (это когда волдыри и вообще ужас). А все потому, что решил поесть «Доширак» в гостях у друга – заварил лапшу и, случайно задев рукой, перевернул на себя. Жить будет, но все равно неприятно. Так как это касается несовершеннолетнего, о ЧП сообщили в полицию. Кстати, если с вами случилась такая беда – в первую очередь пораженное место нужно охладить водой и ни в коем случае не использовать никаких мазей и спреев, пока поврежденное место не остынет. Ну и в скорую, конечно, звоните, иначе это все может плохо кончиться.