Волки, занимающиеся любовью, попали в фотоловушку на Алтае

В фотоловушку, установленную в национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай, попала парочка волков, занимающихся любовью.

Занятное фото было опубликовано на неофициальной странице парка в Инстаграме. Это и понятно: конечно, оно отражает, что жизнь в заповеднике была, есть и будет, но все же содержит приватную информацию о животном мире. Даже автор публикации не нашел ничего лучше, чем шутливо подписать снимок:

- Может, эти два волка хотели, чтобы им заплатили после этого «выступления» перед фотоловушкой? – пишет он.

На кадре запечатлен момент соития двух волков. В настоящее время у них как раз начался брачный сезон, и продлится он примерно до апреля. Так что не исключено, что через пару месяцев в нацпарке произойдет пополнение.

Кстати, благоприятный прогноз дают и в Барнаульском зоопарке. У наших волков брачный сезон начался еще с декабря. Гости «Лесной сказки» также отмечают, что поведение животных действительно изменилось: они заметно стали радостнее и отзывчивее. В прошлом году после зимних «заигрываний» на свет появилось восемь щенков у пары канадских волков и шесть у серых.

Напомним, не так давно в фотоловушку Сайлюгемского национального парка также попали малыши снежного барса. Хотя по оценкам специалистов, им уже около полутора лет, но они все еще считаются котятами. Ранее один из выводка Чаганки уже попал в кадр. Теперь же отметились его братья или сестры. Вероятнее всего, пройдет немного времени, и ирбисы разбредутся по территории. Сейчас они продолжают жить вместе с матерью.

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