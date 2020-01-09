2020-01-09T14:15:19+03:00
Общество

«30 рублей»: вход в магазин «Под шпилем» стал платным

На двери появилось странное объявление
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Вадим Алексеев/Виктория Минаева.Фото: Вадим Алексеев/Виктория Минаева.
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Уроженец Барнаула и журналист Вадим Алексеев опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию, снятую на входе в магазин «Под шпилем». Это здание называют визитной карточкой города:

«Удивился наблюдению в любимом Барнауле. Негласный символ города магазин «Под шпилем» стал платным. То есть вход в него - платный: 30 рублей.

Магазин помню с тех лет, когда был ещё дошколёнком. По-моему, это был главный гастроном Барнаула. Оказавшись в нём, я всегда претендовал на стакан сока, который покупали родители. Его наливали из таких советских сосудов - перевёрнутых стеклянных конусов. Народу в магазине было море.

Теперь здесь - товары для интерьера. И вывеска на двери про 30 рублей. Ничего страшного, наверное. Просто забавно. Чтобы сэкономить на посещение магазина, можно, например, потерпеть и не сходить в платный туалет. Или не выкурить 3-4 сигареты. Или пройтись пешком, не поехав в автобусе (и спросить у прохожего ещё несколько рублей)», - пишет Алексеев.

Кстати, когда журналист все-таки зашел в магазин, денег с него не спросили, а сам он не стал предлагать.

Руководство магазина поспешило откреститься от странного объявления, мол, это чья-то злая шутка. Как пишет портал «Толк», владелец магазина Константин Демьянов не давал распоряжения повесить такое объявление, хотя и не исключал, что со временем превратит магазин в музей.

- Часто приходят посетители «просто посмотреть». Иногда они случайно что-то разбивают и портят. Поэтому предприниматель действительно рассматривал возможность сделать вход в магазин платным, - пишет портал.

Объявление на входе в магазин вызвало недоумение жителей – может, это маркетинговый ход такой? Больше похоже на самодеятельность продавцов, которые таким образом пытаются отпугнуть покупателей, но на всякий случай мы спросили мнение специалиста:

- Платный вход в магазин - не новый маркетинговый ход. Сначала нужно оценить риски и быть готовым к тому, что некоторые покупатели откажутся ходить в магазин из-за такого нововведения. Как правило, стоимость входа компенсируют низкими ценами на товары, или делают ставку на уникальность продаваемых изделий. Немаловажный фактор - отношение продавцов к покупателям в магазинах с платным входом: персонал должен понимать, что покупатель, заплатив на входе, ожидает от продавцов повышенного внимания и готовности помочь, - считает маркетолог Анастасия Ивановская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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