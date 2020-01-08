2020-01-08T12:46:07+03:00
Авто

Жители Алтайского края жалуются на нечищеные дороги

Люди снимают видео с трасс, где образовались снежные колеи
Анастасия Корягина
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Нечищенная дорога в Шипуновском районе. Фото: скриншот видео Алексея Голодько в Barnaul 22Нечищенная дорога в Шипуновском районе. Фото: скриншот видео Алексея Голодько в Barnaul 22
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Автовладельцы Алтайского края обмениваются сведениями о чищеных и нечищеных от снега дорогах в регионе. Обсуждение началось вечером 7 января под постом жителя региона Алексея Голодько в Barnaul 22. Он пожаловался на работу Шипуновского ДРСУ и даже снял видео поездки по дороге районного значения между Шипуново и селом Родино Шипуновского района.

Трасса оказалась почищенной лишь частично: на одном из участков из-за снежных завалов фактически осталась одна полоса. Водители накатали снежную колею, разъехаться на дороге крайне трудно. При этом на видео видны следы колес дорожных машин: то есть, дорогу очищали.

Некоторые комментаторы с пониманием отнеслись к сложной погодной обстановке, обвиняя в сложившейся ситуации не рядовых дорожников, а тех, кто обеспечивает их ресурсами. «Проели советское наследие, а своего не накопили. С каждым годом ситуация будет все хуже, стоимость одного грейдера как годовой бюджет муниципального ДРСУ», — считает Дмитрий Шушуев из Славгорода.

Заметенная трасса в Шипуновском районе..Видео: Алексей Голодько, Barnaul22

Люди жалуются на работу Шипуновского ДРСУ и на дороге федерального значения. «На А-322 немногим лучше, даже на знаки границ районов можно не смотреть, сразу видно разницу», — пишет Сергей Мараев.

«Волчиха — граница с Егорьевским районом. Ужасная дорога, узкая, сугробы не расчищены на обочине... Зато где камеры стоят возле Волчихи, участок абсолютно нового полотна метров 500, аж под метелку вычищено! Показуха...», — пишет Максим Гейслер.

Недовольны качеством очистки дорог и в Мамонтовском районе. А вот жители Заринского, Кытмановского и Тальменского районов написали, что у них чистят дороги хорошо, и нареканий у них нет. Положительно отзываются о дороге из Славгорода в Барнауле через Камень-на-Оби.

Дорога между Кытманово и Заринском. Фото: Анастасия Корягина

Дорога между Кытманово и Заринском.Фото: Анастасия Корягина

Опытные автовладельцы рекомендуют недовольным жаловаться не в интернете, а звонить на телефон доверия полиции или писать заявление в ближайшем отделе с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и ремонт конкретного участка дороги. Люди уверяют, что это хорошо помогает добиться очистки дорог.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефонам +7(3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169. По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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