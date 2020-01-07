2020-01-07T10:16:52+03:00
Общество

С улиц Барнаула вывозят снег

На дорогах задействовано более 200 единиц техники
Иван ОЛЕКСЮК
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На улицах Барнаула продолжается уборка снега. В течение суток 6 января на линии работало 247 единиц дорожной техники.

В ночь на 6 января снег вывозили с проспектов Ленина (от Анатолия до Молодежной), Социалистического, с улиц Северо-западной, Крупской, Малахова, Балтийской, Гвардейской, Кутузова, Циолковского, Сизова, Советской, Воровского, на развязке Павловский тракт-Малахова.

Как сообщает мэрия, днем дорожники работали на улицах А.Петрова, Молодежной, Малахова от А.Петрова до Космонавтов, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Георгиева, Л.Толстого, Змеиногорском тракте.

В ночь на 7 января запланирован выход 135 единиц снегоуборочной техники. Вывозить снег будут с проспекта Ленина, улиц Парфенова, Воровского, Кутузова, Загородной, Аванесова, Транзитной, 42 Краснознаменной Бригады, Попова (Павловский тракт-А.Петрова), Малахова (А.Петрова-Космонавтов), Северо-Западной.

МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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