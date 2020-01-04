Нашли под завалами: при пожаре в Барнауле погибли два человека

В Барнауле рано утром 4 января в двухквартирном частном доме, который находится по улице Пивоварской, произошел пожар. В итоге погибли двое, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Когда пожарные прибыли на место половина дома и крыша полыхали открытым огнем. Пламя быстро распространялось по деревянным конструкциям, спасатели моментально приступили к тушению.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю, общая площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Огонь потушили за 20 минут, для этого потребовалось 12 единиц техники и 46 человек.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. Под завалами спасатели нашли мертвыми мужчину и женщину, их возраст пока не установлен.

- Обстоятельства случившегося выясняются, наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления. На месте пожара работают следователи и следователи-криминалисты следственного комитета, эксперты испытательной пожарной лаборатории, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в МЧС жителей региона ранее предупредили о высоком риске возникновения бытовых и техногенных пожаров в новогодние каникулы. Также высока вероятность возгораний в частных домах, банях и надворных постройках. По мнению специалистов, возгорания возможны в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Рубцовске. Поэтому всех жителей Алтайского края просят строго соблюдать правила пожарной безопасности и контролировать состояние печного отопления и электрооборудования.