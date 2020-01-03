2020-01-03T06:26:49+03:00
Общество

В МЧС рассказали о погоде на неделю и возможных ЧС на Алтае

Жителей региона призывают быть осторожнее
Юлия ЕВГРАФОВА
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В ближайшие дни погода в Алтайском крае может ухудшиться, также в регионе сохраняется риск возникновения ДТП и пожаров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Так с 3 по 9 января средняя температура воздуха в регионе будет от минус 8 до минус 12 градусов. Ночью синоптики прогнозируют минус 13-16 градусов, днем теплее – от 3 до 6 градусов ниже нуля. Также 4 январе ожидается небольшой снег и усиление ветра до 15−18 м/с.

По этой причине с 3 по 9 января в Алтайском крае увеличивается риск возникновения техногенных и бытовых пожаров. Специалисты также отмечают, что высок риск возникновения пожаров в надворных постройках, частных домах и банях. Возгорания возможны в Новоалтайске, Барнауле, Бийске и Рубцовске.

К тому же в регионе сохраняется риск возникновения ДТП из-за осадков, гололеда и тумана в утренние часы.

- Наиболее высока вероятность возникновения аварий на трассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан), К-06 Бийск — Белокуриха, К-04 АлтайКузбасс, а также на дорогах Заринского, Змеиногорского, Первомайского и Троицкого районов, - предупреждают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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