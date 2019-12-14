Новый год-2020: где и за сколько купить ёлку в Барнауле

Новый год на носу, и уже 15 декабря в Барнауле начнется продажа елок. В этом году в Алтайском крае заготовят около 16 тыс. новогодних красавиц. Плюс к этому из Республики Алтай привезут около шести тыс. пихт. Основная часть деревьев будет продаваться в краевой столице. Так, в Барнауле будет открыта 71 точка по продаже хвойных во всех районах города.

Список елочных базаров Барнаула:

Солнечная Поляна, 15Б

Власихинская улица, 148

Власихинская улица, 146А

Сосновая улица, 1А (п.Пригородный)

Пос. Южный, улица Белинского, 14

Пос. Южный, улица Чайковского, 19

Змеиногорский тракт, 71В

Никитина улица, 55

Красноармейский проспект, 64

Социалистический проспект, 61

Красноармейский проспект, 53

Комсомольский проспект, 100

Горно-Алтайская улица, 15

Чудненко улица, 116

Советская улица, 3

80 Гвардейской Дивизии улица, 40

Комсомольский проспект, 87

Советская улица, 2

Тимуровская улица, 17 (две точки)

Северо-Западная улица, 58а

Северо-Западная улица, 58

Северо-Западная улица, 62

Северо-Западная улица, 26

40 лет Октября, 3а

Антона Петрова, 202а

Космонавтов, 6в

Малахова улица, 79

Малахова улица, 55

Попова улица, 68а

Попова улица, 64

Попова улица, 51

Попова улица, 4

Юрина улица, 202В

Лазурная улица, 54

Энтузиастов улица, 22

Шумакова улица, 47 (две точки)

Шумакова улица, 33 (две точки)

Попова улица, 188

Попова улица, 98

Попова улица, 83

Попова улица, 61

Новосибирская улица, 8

Новосибирская улица, 36

Новосибирская улица, 24

Новосибирская улица, 14А

Новосибирская улица, 11Б

Взлетная улица, 39а

Малахова улица, 84/26

Малахова улица, 84/1

Малахова улица, 116

Лазурная улица, 44

Георгиева улица, 44 (две точки)

Взлётная улица, 49

Весенняя улица, 4 (две точки)

Балтийская улица, 16

Сергея Ускова улица, 3 и 23 (между домами)

Павловский тракт, 275 (две точки)

Павловский тракт, 227

проспект Ленина, 71

Молодёжная улица, 64 (2 точки)

Северо-Западная улица, 163

Социалистический/ Папанинцев, 96

Красноармейский проспект, 131

Ленина проспект, 113

Также приобрести деревце можно в компании «Алтайлес», однако там предупредили: елки разбираются с невероятной скоростью.

Официально продажа елок разрешена с 1 по 31 декабря. Цена одной елки – от 600 рублей и больше в зависимости от высоты и пышности.

Кстати, перед новогодними праздниками в крае стали чаще проводить рейды в лесах, так как многие в погоне за халявой решаются на незаконную рубку. А это, между прочим, грозит серьезным наказанием. Инспекторы выявили уже шесть фактов «зеленого» браконьерства, ущерб составил почти два млн рублей.

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