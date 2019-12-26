Как сохранить и вырастить декоративную ёлку из магазина

К Новому году в супермаркетах Барнаула появилось ноу-хау в виде маленьких живых декоративных елей и кипарисов в горшочках с землей. Они очень красиво выглядят, а наличие корней делает их чуть ли не идеальными, ведь такое новогоднее деревце можно будет пересадить. Но приживутся ли они у нас? Как ухаживать за таким деревом и когда пересаживать? На эти и другие животрепещущие вопросы «Комсомолке» ответила научный сотрудник алтайского НИИCC имени М.А. Лисавенко, кандидат сельхознаук Галина Синогейкина.

На упаковке с мини-ёлкой или кипарисом обычно пишут краткие условия содержания. Но добросовестному «садоводу» этой информации будет недостаточно. Спойлер: вырастить деревце и сохранить на годы можно, но в условиях городской квартиры сделать это будет непросто. Впрочем, если немного запастись терпением и энтузиазмом, все получится.

— Прежде чем взять такую ёлочку из магазина, нужно оценить ее состояние. Деревце не должно быть пересушено, хвоя должна быть мягкой на ощупь и не осыпаться. Желательно брать его в магазине, где не слишком жарко, — советует Галина Синогейкина.

Ель Коника.Фото: БОРЗОВ Денис

До весны деревце нужно держать дома. Не стоит вытаскивать его на балкон в 30-градусный мороз — оно запросто может погибнуть. Ведь эти декоративные растения обычно выведены где-нибудь в Канаде или в Северной Америке, а там климат далеко не такой суровый, как в Сибири.

— Ёлочку нужно поливать по мере высыхания земли и обязательно опрыскивать — ведь в городской квартире зачастую +25, да еще и сухой воздух из-за работающих отопительных приборов. Опрыскивать лучше каждый день. 31 декабря можно поставить ёлочку и на стол, но по окончании праздника лучше убрать ее в самое прохладное место в доме — чаще всего это окно, — говорит специалист.

Если помещение еще и проветривать каждый день, не подставляя при этом деревце под прямой поток холодного воздуха, это пойдет только на пользу. Свежий воздух не помешает и людям — как известно, в нем гибнут вирусы простуды.

Ель Коника.Фото: Анастасия Корягина

На окне ёлочка может жить до весны, а в мае деревце можно высадить в открытый грунт, если есть такая возможность, либо пересадить в горшок покрупнее.

— Если ёлочка будет жить в горшке, ее необходимо периодически подкармливать удобрением: взять любое универсальное или специальное для хвойных, и действовать по инструкции. Если же деревце высадить на улицу, дополнительная подкормка нужна только при пересадке, а дальше — раз в весну, — рекомендует Галина Синогейкина.

Морозы в -30 и ниже такие деревья вряд ли переживут. Но их плюс в том, что они небольшие — можно попробовать хорошенько утеплить его, как это делают с розами, и таким образом уберечь до следующей весны.

— При малоснежной зиме и эти меры могут не помочь — у алтайских садоводов сплошь и рядом замерзают плодовые деревья. Если снега мало, есть смысл его собрать и подсыпать вокруг деревца, — говорит кандидат сельхознаук.

Ель Коника.Фото: Анастасия Корягина

Если же дерево оставить в крупном горшке, есть смысл выносить его летом на улицу, но не под палящие солнечные лучи.

Кипарисы более теплолюбивые, чем ели, поэтому их лучше всего держать дома, а не на улице. Главное — не пересушивать и беречь от жары и прямых солнечных лучей.

Обычно в магазинах продают ели сорта Коника, а кипарисы сорта Элвуди. Если вы всерьез взялись за разведение такого деревца, можно спросить подробного совета у специалистов в области разведения декоративных культур.

Читайте также:

Онлайн и офлайн: где и почем можно купить живую ёлку в Барнауле

Живую ёлку в Барнауле могут доставить прямо к вам в квартиру (подробнее)