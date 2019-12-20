Онлайн и офлайн: где и почем можно купить живую ёлку в Барнауле

Совсем скоро Новый год. Но какой же праздник без елки? Новогоднюю красавицу нынче можно купить как на уличных базарчиках, так и через интернет.

По старинке

В этом году в Барнауле работает 71 точка продаж живых елок. Там можно найти дерево на любой вкус – и маленькое, и огромное, и самое пушистое. Корреспондент «Комсомолки» лично прошелся по елочным базарам и узнал у продавцов цены на бессменный новогодний атрибут.

Список елочных базаров Барнаула смотрите здесь

Первая точка, которую мы посетили, находится по адресу пр. Социалистический, 61. Самые недорогие елочки высотой от двух метров оценивают в 800 рублей. Они разлетаются быстрее остальных, при этом горожане не ищут идеально ровные деревья.

Елочный базарФото: БОРЗОВ Денис

Елочки покрупнее – от двух с половиной метров продаются за 1200-1300 рублей. Они пушистее, но входят уже не в каждую квартиру.

Средняя елочкаФото: БОРЗОВ Денис

Самые пушистые ели этой высоты продают за 1500 рублей.

Крупные елиФото: БОРЗОВ Денис

- Мы работаем с 9 утра до 9 вечера, елки уже активно покупают, в основном, берут невысокие, людям нравятся метровые, но пушистые, - рассказывает продавец Андрей.

Высокие, как правило, пихты - от 4,5 до 5,5 метров, их стоимость - 2800-3000 рублей. Таких гигантов покупают в школы, детские сады, на предприятия. Но приходят и жители сталинок, у которых потолок доходит до 4,5 метров.

Есть в этом году на елочных базарах и новинки - это пихта Нордмана, которую выращивают на Кавказе. Она отличается голубым оттенком и пышностью. Но есть и минусы – деревце не такое смолистое, как наши сибирские, поэтому и запах у него не такой сильный. Пихта Нордмана стоит 4-4,5 тыс. рублей.

Следующая точка – елочный базар у стадиона «Динамо» по адресу ул. Никитина, 55. Здесь цены почти такие же. Маленькие ели продают от 700 рублей, а пихты покрупнее – от 2,5 до 3 тысяч. Продавец советует покупать их в обед или ближе к вечеру, тогда деревья отогреваются, и ветки не ломаются при перевозке.

Елочный базарФото: БОРЗОВ Денис

Ручные малышки в магазинах

Можно подарить и живую елку в горшке – такие продаются в крупных сетевых супермаркетах («Пятерочке», «Мария-Ра», «Леруа Мерлене» и так далее). Называется она канадская ель коника. Эти деревца растут каждый год по 5-10 сантиметров. Зимой их можно поставить себе на стол, а весной высадить у дома. Ель коника живет до 300 лет. Ее саженец стоит всего 160-300 рублей .

«Ёлкограм»

Для тех, кто жить не может без соцсетей, придумали удобный способ прикупить зеленую красотку, не выходя из дома. В Инстаграме работает сервис, который можно найти по хэштегу #елка2020, #ель22.

Ветки елочекФото: БОРЗОВ Денис

Есть три способа купить елку:

- Во-первых, по пожеланиям - вы говорите, какая нужна высота, диаметр и другие интересующие вас моменты, и курьер привозит вам как раз то, что вы хотели.

- Во-вторых, можно выбрать ель по фото.

- У нас отличная фотобаза практически всех елок, каждой присвоен свой номер. Вы выбираете фото, которое вам больше всего понравится, и мы доставим новогоднюю красавицу под вашим номером, - рассказывает работник сервиса Elki.22 Артем Долгов.

- Последний вариант для самых приверед - с выездом на базу. Если вы хотите лично проверить качество елки, вы списываетесь с представителем сервиса, приезжаете и лично вешаете на пихту бирку. Далее в течение дня компания доставляет выбранную вами елочку.

Стоимость заказанного через Инстаграм деревца составит от 1500 рублей вместе с доставкой.

Елка на вторичке

Деревце можно найти на сайте Авито. Там предлагают выбрать елку от тысячи рублей. Особенно радуют предложения о продаже подготовленных елей с комом земли. Ее после праздников можно будет вынести на улицу, а весной посадить у себя на участке. Так вы сохраняете природу, а ель будет радовать вас не один десяток лет. Ели с закрытой корневой системой продаются в биоразлагаемой корзине, вместе с которой деревце пересаживается в землю, не болеет и приживается. Цена вопроса – 7 тысяч рублей.

Фото с портала Авито

Но будьте внимательнее при покупке деревьев через интернет. Часто нечестные продавцы предлагают внести предоплату или попросту спрашивают ваши личные данные – номер карты, секретный код на обратной стороне и срок окончания действия карты. Настоятельно рекомендуем не сообщать эти сведения, ведь так вы можете стать жертвой мошенников.