Если вам подарят на Новый год крысу: не огорчайте ее и не щекочите

Символ наступающего 2020 года – металлическая крыса. И наверняка многие жители Алтайского края будут дарить друг другу в качестве талисмана удачи живых грызунов. О том, как правильно содержать крыс и хомяков, «Комсомолке» рассказал барнаульский ветеринар Артем Кучер.

Легко содержать

Самый большой плюс таких питомцев – они неприхотливые. Едят крыски почти все. Помимо специального корма, который продается в зоомагазинах, они питаются фруктами, овощами, зеленью, орехами, молочными продуктами и даже нежирным отварным мясом, рыбой и яйцами! Кстати, сыр, с которым в первую очередь ассоциируется это животное, крысам можно давать крайне редко - по праздникам, например. Это очень жирный продукт, поэтому если перекормить им питомца, грызун заработает ожирение.

Также им нужна просторная клетка, обязательно домик (крысы любят спать в темноте), качели, либо гамак. Колесо крысам из-за длинного хвоста не подойдет. И нужно не забывать выпускать их погулять по квартире.

Почти как котики

Крысы очень социальные животные. Они любят, когда их гладят и практически мурчат, как кошки. Вместо этого, правда, они издают неслышный человеческому уху ультразвук. Еще это достаточно умные животные, которые легко поддаются дрессировке. Крыски понимают команды, могут перепрыгивать с предмета на предмет, преодолевать препятствия. Но для этого тренировать питомца нужно с самого детства.

Эти грызуны очень социальныеФото: Олег УКЛАДОВ

Также это очень ранимые создания. Крысы подвержены стрессу и психическим потрясениям так сильно, что от страха могут даже умереть. Поэтому лучше лишний раз не нервировать питомца. Кстати, по мнению некоторых исследователей, крысы боятся щекотки и даже смеются, если их пощекотать. А еще грызуны видят сны, как люди!

Страдают человеческими болезнями

Если вы все же решитесь завести крысу, то должны учитывать, что эти грызуны живут мало – от года до 5 лет (это совсем долгожители). В среднем их продолжительность жизни 2-2,5 года. Такой короткий срок связан с генетикой.

Чаще всего грызуны умирают из-за онкологии. А вот к ветеринару их привозят обычно с такими же проблемами, как и у остальных животных. Например, с переломами. Да, и крысам накладывают гипс! Они так же, как и люди, ходят с ним не меньше месяца. А чтобы животное не сгрызло гипс, ему надевают специальный защитный воротник. Еще хозяева приносят грызунов с просьбой стерилизовать. Некоторые барнаульцы решаются завести сразу несколько крыс, но заниматься их разведением не планируют. А бывают в кабинете у ветеринара и совсем удивительные случаи.

Крысы едят почти всеФото: Олег УКЛАДОВ

- Мне как-то принесли крысу-"мамонта". Владельцы не давали грызуну грубый корм, и у него нижние резцы в два завитка вокруг десны свернулись, как бивни. Когда я открыл ей рот, то ужаснулся. Нам пришлось прооперировать крысу, делали резекцию резцов. Спиливали их под необходимый размер. В итоге все закончилось хорошо для животного, - вспоминает барнаульский ветеринар Артем Кучер.

По словам специалиста, детям это животное лучше не дарить. Малыши быстро привыкают к домашним питомцам, поэтому скорая гибель любимца может станет психологической травмой. А вот взрослому человеку такой необычный подарок на Новый год можно преподнести. Если, конечно, человек готов к ответственности, ведь за любым животным, даже таким неприхотливым, нужно правильно ухаживать.

Кстати, дикие крысы более живучие, продолжительность их жизни в 2-3 раза больше, чем декоративных. Но вот приручить их невозможно. Даже если вы будете выращивать дикую крысу с самого раннего возраста, не исключено, что в какой-то момент она проявит агрессию.

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