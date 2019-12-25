2019-12-24T14:38:25+03:00
Здоровье

В Барнауле меняются адреса аптек, где выдают льготные лекарства

Всего в краевой столице 18 таких пунктов
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Аптеки БарнаулаАптеки БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Адреса нескольких пунктов выдачи льготных лекарств в Барнауле изменятся с 1 января 2020 года. Это произойдёт потому, что аптеки №132 и №306 переходят в краевую собственность, и там льготные лекарства отпускать не будут, сообщают в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Барнаульцы, которые прикреплены к Городской поликлинике № 12, с нового года смогут получать лекарства не в «Аптеке №306» по улице Новосибирская, 1а, а в «Аптеках Алтая». Этот пункт выдачи находится на первом этаже поликлиники по улице Весенняя,1в.

Льготники, относящиеся к Городской больнице №10, с 1 января вместо «Аптеки №1» по улице Куйбышева, 7 будут получать необходимые медикаменты также в «Аптеках Алтая», но в пункте по адресу Белинского, 13 (это первый этаж детской поликлиники).

Изменения коснутся и тех жителей краевой столицы, которые привязаны к Городской больнице №5. Сейчас они получают лекарства в «Аптеке №132» по проспекту Калинина, 8. С 2020 года адрес поменяется на проспект Красноармейский, 131.

Помимо этого в Барнауле «Аптеки Алтая» открывают новый пункт, который находится на проспекте Красноармейском, 79. Получить льготные лекарства в нем могут пациенты Детской городской больницей №1, которые раньше обслуживались в пункте на проспекте Красноармейский, 131и Городской поликлиники № 3.

- Здесь же будут получать препараты пациенты из Детской городской поликлиники № 3, которые ранее были прикреплены к аптеке по улице Аванесова, 94, - добавляют в ведомстве.

А вот пациенты Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера вместо «Аптеки №1» по улице Аванесова, 94 с 1 января 2020 года будут получать льготные медикаменты в здании поликлиники Алтайского краевого онкологического диспансера (Змеиногорский тракт, 110).

Остальные аптеки в краевой столице останутся по прежним адресам. Сейчас в Барнауле льготные лекарства выдают в 18 аптеках. Также специалисты подбирают помещение в районе Городской поликлиники №9.

Стоит отметить, что во время новогодних каникул жители Барнаула также смогут приобрести льготные препараты.

- Параллельно с медицинскими организациями 3 и 6 января будут работать аптечные организации. Они будут обслужить население по рецептам. То есть лекарственные препараты можно будет получить без проблем, - сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

Читайте также: Барнаульцы отстаивают многочасовые очереди за жизненно важными лекарствами

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
И «шубу» съесть, и в платье влезть: как облегчить калорийность праздничных блюд и не лишить себя удовольствия
Какие плюсы и минусы на самом деле есть у традиционных новогодних блюд, рассказывает врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета
Обычная простуда или уже осложнение? Как отличить симптомы
Врачи предупреждают: небрежное отношение к вирусам приводит к осложнениям. Именно беспечные пациенты образуют так называемую «вторую волну» эпидемии. Как справиться с симптомами ОРВИ и распознать первые признаки осложнений
ОтОРВИсь от вирусов: 7 простых советов, которые помогут не разболеться в сезон простуд
С декабря и по февраль мы все дружно болеем: сморкаемся, кашляем и чихаем в общественном транспорте и офисе, по кругу заражая друг друга. Но помочь себе не заболеть все же можно
Как сохранить мужское здоровье
Обычно мужчины не так трепетно относятся к своему здоровью, как женщины. Сильный пол привыкает «терпеть» и обращается к специалистам только в крайнем случае. Разберемся, что можно сделать, чтобы сохранить мужское здоровье как можно дольше
Новости 24
ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса
В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели
Барнаулец отправился в колонию за избиения, похищения и насилие над девушками
Барнаульцы станут больше платить за воду и канализацию
В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме
В пяти из семи зон Алтайского края понизятся тарифы на мусор
Барнаульцы вышли на пикет, защищая права детей-сирот
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу
Бывшую вкладчицу «МММ» из Барнаула обманули еще раз
Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport
Глава региона эмоционально высказался о срыве сессии депутатов в Каменском районе
Пробки в Барнауле бьют недельные рекорды
На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб
Алтай-Кокс подготовил для детей Заринска новогодние подарки
Иткульский спиртзавод выкупит шведская компания
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи
Какой будет погода на Новый год в Барнауле
В Алтайском крае стали больше правильно питаться и меньше есть колбасу
На ТЭЦ в Яровом восстановили необходимый запас топлива
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Пожарные не дали погибнуть от холода пассажирам междугороднего автобуса
К СГК перейдет имущество предприятия «Энергетик»
Бийск купил главную газовую котельную города
В Алтайском крае появится новый мусорный полигон
Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова
На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку
Жителей Алтайского края интересуют рецепты на Новый год