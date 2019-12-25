В Барнауле меняются адреса аптек, где выдают льготные лекарства

Адреса нескольких пунктов выдачи льготных лекарств в Барнауле изменятся с 1 января 2020 года. Это произойдёт потому, что аптеки №132 и №306 переходят в краевую собственность, и там льготные лекарства отпускать не будут, сообщают в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Барнаульцы, которые прикреплены к Городской поликлинике № 12, с нового года смогут получать лекарства не в «Аптеке №306» по улице Новосибирская, 1а, а в «Аптеках Алтая». Этот пункт выдачи находится на первом этаже поликлиники по улице Весенняя,1в.

Льготники, относящиеся к Городской больнице №10, с 1 января вместо «Аптеки №1» по улице Куйбышева, 7 будут получать необходимые медикаменты также в «Аптеках Алтая», но в пункте по адресу Белинского, 13 (это первый этаж детской поликлиники).

Изменения коснутся и тех жителей краевой столицы, которые привязаны к Городской больнице №5. Сейчас они получают лекарства в «Аптеке №132» по проспекту Калинина, 8. С 2020 года адрес поменяется на проспект Красноармейский, 131.

Помимо этого в Барнауле «Аптеки Алтая» открывают новый пункт, который находится на проспекте Красноармейском, 79. Получить льготные лекарства в нем могут пациенты Детской городской больницей №1, которые раньше обслуживались в пункте на проспекте Красноармейский, 131и Городской поликлиники № 3.

- Здесь же будут получать препараты пациенты из Детской городской поликлиники № 3, которые ранее были прикреплены к аптеке по улице Аванесова, 94, - добавляют в ведомстве.

А вот пациенты Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера вместо «Аптеки №1» по улице Аванесова, 94 с 1 января 2020 года будут получать льготные медикаменты в здании поликлиники Алтайского краевого онкологического диспансера (Змеиногорский тракт, 110).

Остальные аптеки в краевой столице останутся по прежним адресам. Сейчас в Барнауле льготные лекарства выдают в 18 аптеках. Также специалисты подбирают помещение в районе Городской поликлиники №9.

Стоит отметить, что во время новогодних каникул жители Барнаула также смогут приобрести льготные препараты.

- Параллельно с медицинскими организациями 3 и 6 января будут работать аптечные организации. Они будут обслужить население по рецептам. То есть лекарственные препараты можно будет получить без проблем, - сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

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