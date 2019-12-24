"Будем понижать температуру, пока не отдадут зарплату": в алтайском селе рабочие объявили забастовку

В алтайской Благовещенке рабочие котельной объявили забастовку и начали понижать температуру носителя. Это связано с задержкой по выплате зарплат на предприятии «Алтайтеплосервис». ТЭЦ отапливает около 400 объектов.

Нет денег – нет тепла

Сейчас задолженность перед рабочими составляет около 400 тысяч рублей. Вроде небольшая сумма, но на предприятии, по данным судебных приставов, висит около 8 млн долгов по разным делопроизводствам, деньги взыскивают в пользу поставщиков энергоресурсов и налоги.

- Это длится уже три года, постоянно приходится ходить и выпрашивать зарплату, - рассказывает сотрудник организации Максим Афанасов. – А сейчас вообще перестали выплачивать деньги. Без декабрьской только мне должны 17 800 рублей. Есть сторожа, которым даже за сентябрь еще не отдали. Уволился директор, мастер. Остались кочегары и машинисты. Первую забастовку мы начали в ноябре, тогда администрация зашевелилась, и нам выплатили старые долги. Сейчас конец декабря, а нам не заплатили еще за ноябрь. Мы предупредили за несколько дней, что 23 декабря начинаем забастовку и понижаем температуру теплоносителя. Будем понижать температуру, пока не отдадут зарплату. Сегодня мы выдавали 45 градусов вместо положенных 53.

Котельная в Благовещенке.Видео: Максим Афанасов

Пока на улице не холодно, местные жители не ощутили серьезных последствий снижения носителя.

- У нас еще тепло, но на счетчике видно, что входящая температура ниже, чем обычно – рассказали в Благовещенской школе №1 имени Корягина.

- В домах тепло, не жара конечно, но в целом нормально, - говорят местные жители.

Интересно, что представители администрации уверяют, что никакой проблемы нет. По словам заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики, транспорта Игоря Кириенко, все котельные работают в нормальном режиме, а заявление рабочих о понижение – голословно.

- Я сегодня в ночь работал, сам лично держал 45 градусов. Пускай не обманывает. Ночью приезжала полиция, проверили температуру, давай нас заставлять поднимать градус. Мы отказались – так как официально всех уведомили, что коллективом трех котельных сбрасываем температуру до минимальной, пока нам не выплатят зарплату, - говорит Максим Афанасов

Скандальный собственник

По словам представителя районной администрации Благовещенки, деньги для рабочих есть. Регулярные платежи с жителей за коммуналку собирает местная компания, правда выдать их сейчас не могут - с предприятия уволился директор, его заместитель. Получается, что нет человека, который может принять деньги и передать рабочим.

- Сегодня ожидаем прибытия собственника, я с ним созванивался, он двигается в нашу сторону. Должен приехать во второй половине дня. Варианты решения есть, как появится, обсудим, - рассказал «КП» замглавы администрации района Игорь Кириенко. – Возможно, он назначит исполняющего обязанности директора. Это позволит быстро разрешить ситуацию.

Кстати, собственником котельных является Константин Вальтер, которому также принадлежат котельные в Яровом, где ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона – в квартирах температура опустилась ниже 18 градусов. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование было в изношенном состоянии, а закупленный уголь был плохого качества.

В региональном правительстве сообщили, что ситуация находится на контроле, в ближайшие дни будет погашена задолженность по зарплате за ноябрь, а до конца декабря выплатят аванс за текущий месяц.