Выставки пластинированных тел людей – вызов человеческой нравственности

Анатомические выставки Body Worlds, демонстрирующие человеческие трупы, сохранённые методом пластинации, путешествуют по всему миру и буквально шокирует посетителей своими экспонатами. Предположительно, экспонатами стали последователи духовной практики Фалунь Дафа (Фалуньгун)*.

Лежащая беременная женщина без кожи с восьмимесячным плодом. Нет, это не фильм ужасов. Это анатомическая выставка Body Worlds, которая «с успехом» путешествует по миру. Вот только вместо художественных экспонатов – жуткие трупы людей, сохранённые методом пластинации.

«Добровольно» и конфиденциально

Создатель технологии пластинации и экспонатов Body Worlds немецкий анатомист Гюнтер фон Хагенс утверждал, что человеческие тела поступали от «добровольных» доноров.

Однако, профессор философии и эксперт в области этики Ганс Мартин Сасс сопоставил 200 форм пожертвований со свидетельствами о смерти и не нашёл документального подтверждения происхождения экспонатов Body Worlds.

Выставки пластинированных тел людейФото: из архива компании

«Беспокоит то, что у некоторых тел, женских, короткие ноги. А в сочетании с маленькими черепами и хрупким телосложением... возможно, это китаянки», — поделился с изданием Weekly Standard мыслями о выставке Этан Гутман, исследователь, писатель и номинант на Нобелевскую премию мира в 2017 году.

Кроме того, личность каждого пластинированного трупа скрыта якобы для сохранения конфиденциальности. «В худшем случае, это диссиденты, убитые в китайской тюрьме», — говорится в статье издания NPR.

Опасаясь ответственности, другая аналогичная выставка BODIES опубликовала своё заявление, из которого следует, что на экспозиции представлены невостребованные тела граждан Китая, полученные бюро полиции из китайских тюрем. Согласно «Положению о рассечении трупов», опубликованному Министерством здравоохранения Китая в феврале 1979 года, тела, на которые в течение месяца никто не заявляет родства или те, которые остаются неопознанными, считаются «невостребованными». Однако технология пластинации не позволяет использовать тела, которые хранили некоторое время. Требуются свежие трупы, без консервантов.

«В Китае настолько мало пожертвований, что медицинские школы остро нуждаются в телах», — комментирует ситуацию в блоге Weibo писатель Чэнь Лань. Жертвовать органы, не говоря уже о завещании тела, противоречит культурным традициям китайцев.

Выставки пластинированных тел людейФото: из архива компании

Удобные жертвы

Фабрика Гюнтера фон Хагенса по пластинации тел была построена в августе 1999 года в г. Далянь, провинции Ляонин в непосредственной близости от трёх тюрем, где содержались узники совести, в основном последователи Фалунь Дафа. В это же время, в июле 1999 года, коммунистическая партия Китая начала жестокую кампанию преследования последователей Фалунь Дафа. Бо Силай — руководитель провинции Ляонин также возглавил тотальное преследование Фалунь Дафа в своей провинции.

Будучи в 1999 году главой компартии, Цзян Цзэминь издал директиву: «погибших под пытками последователей Фалуньгун считать самоубийцами».

Последователи Фалунь Дафа отказывались раскрывать свои имена на допросах, чтобы обезопасить своих родных и близких от преследования. Тела последователей Фалунь Дафа, замученных до смерти или погибших в ходе операции по изъятию органов, становились «удобным материалом» для пластинации, чем и пользовались администрации тюрем.

В 2006 году фон Хагенс в интервью для издания New York Times сказал, что основал фабрику в Даляне из-за наличия обильного источника тел, дешёвой рабочей силы и минимальных правительственных ограничений.

Выставки пластинированных тел людейФото: из архива компании

Нет тела – нет дела

«На выставке в Вене заметил, что печень и почки, по-видимому, отсутствуют у некоторых экспонатов. Очевидно, что до пластинации из тел извлекли органы», — писал Гутман.

Обвинения в адрес коммунистической партии Китая в насильственном извлечении органов у последователей Фалунь Дафа впервые появились в 2006 году. По утверждениям правозащитников, которые провели независимое расследование, 65 000 последователей Фалуньгун в период с 1999 по 2006 год были тайно убиты ради получения органов. Всемирная организации по расследованию преследований в отношении Фалуньгун (ВОРПФ) подтвердила, что многие из «невостребованных тел» принадлежат убитым последователям Фалуньгун.

18 сентября 2012 года следователь ВОРПФ, представившись заместителем секретаря провинциального комитета партии, позвонил Сунь Гуантяню, бывшему руководителю Бюро общественной безопасности Даляня, чтобы получить доказательства участия Бо Силая и его жены Гу Кайлай в продаже тел последователей Фалуньгун.

«Что бы ни случилось, надо держать в тайне, что жена Бо Силая Гу Кайлай занимается продажей трупов последователей Фалуньгун, — сказал тайный следователь Суню. — Секретарь Ся хотел бы, чтобы вы передали сообщение соответствующим инсайдерам в Даляньском бюро общественной безопасности, что им нужно быть осторожными и не допустить утечки этой информации».

«Пожалуйста, сообщите секретарю Ся, что он может мне доверять, я сделаю это», — ответил Сунь.

Как сообщает радио «Свободная Азия», одно пластинированное тело приносит 1 млн долларов (≈ 63 млн руб.) дохода.

Выставки пластинированных тел людейФото: из архива компании

*Фалунь Дафа (или Фалуньгун) — древняя практика самосовершенствования, которая благодаря значительному оздоровительному эффекту в 90-х годах ХХ века стала очень популярной в Китае и насчитывала более 70 миллионов человек. Она включает энергетические упражнения, но самое главное в ней – это повышение нравственности по принципу “Истина-Доброта-Терпение”. Именно противоположность высоких моральных принципов Фалунь Дафа идеологии правящей в КНР коммунистической партии (КПК), основанной на борьбе и насилии, а также на отрицании духовных ценностей традиционной культуры, вызвало страх у главы КПК Цзян Цзэминя. Он приказал искоренить Фалунь Дафа и в июле 1999 года начал кампанию преследования, которая продолжается до сих пор.

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