В Барнауле женщина четыре года копила незаконную пенсию, боясь следствия и суда

Барнаульская пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в крупном размере — женщина незаконно получилась более полумиллиона рублей в качестве льготной пенсии. Она отлично знала, что не имела на это права и сфальсифицировала документы.

По данным следствия, женщина предоставила в барнаульское отделение Пенсионного фонда РФ документы, содержащие ложные сведения о ее работе на производстве. Сотрудники ПФР не раскусили обман и предоставили ей право на льготную пенсию. Горожанка начала получать ее с марта 2014 года.

Пенсионерку уличили в мошенничестве в мае 2018 года. За это время она получила от ПФР 519 тысяч рублей. Интересно, что женщина все это время боялась руки правосудия, и поэтому не тратила пенсию, а копила ее на своем банковском счету до того момента, пока ее не вызвали на допрос.

Пенсионерка полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и вернула все похищенные деньги в Пенсионный фонд РФ. Ее участь также смягчили активная помощь следствию, и состояние здоровья ее самой и близких родственников.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на год и восемь месяцев условно. После отбытия наказания она еще в течение года будет находиться на испытательном сроке, доказывая свое исправление.

«Если бы не все смягчающие обстоятельства, пенсионерка могла получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет. Это преступление относится к категории тяжких, поэтому срок давности по нему составляет 10 лет с момента совершения и приостанавливается в случае уклонения от следствия и суда», — отметил помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгений Березко.

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