В Барнауле мошенница обманула шестерых человек

СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-18T06:02:18+03:00

Она принимала заказы на изготовление мебели, а предоплату просила перечислить на банковскую карту

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Барнаульские полицейские задержали 44-летнюю женщину, которая обманула шестерых человек. Она разместила объявление об изготовлении корпусной мебели.

Женщина принимала заказы, а предоплату просила перечислить на банковскую карту. После поступления денежных средств, подозреваемая сразу же блокировала "клиентов". Когда потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников, то с заявлениями обращались в полицию по месту жительства.

На сегодняшний день известно о шести потерпевших.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу по месту жительства. Подозреваемая дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU