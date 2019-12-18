В Барнауле мошенница обманула шестерых человек
Барнаульские полицейские задержали 44-летнюю женщину, которая обманула шестерых человек. Она разместила объявление об изготовлении корпусной мебели.
Женщина принимала заказы, а предоплату просила перечислить на банковскую карту. После поступления денежных средств, подозреваемая сразу же блокировала "клиентов". Когда потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников, то с заявлениями обращались в полицию по месту жительства.
На сегодняшний день известно о шести потерпевших.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу по месту жительства. Подозреваемая дала признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU