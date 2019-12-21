Не надоест: оригинальные рецепты новогоднего «Оливье»

Новогоднее меню у всех жителей Алтайского края будет разным, но неизменным останется одно – «Оливьешечка» на столе. Так как это блюдо у многих уже набило оскомину корреспонденты «Комсомолки» решили поделиться своими нестандартными рецептами. Все же не стоит нарушать традиций.

Оливье с авокадо и слабосолёным лососем

Ингредиенты:

- 50 г авокадо, 20 г отварного картофеля, 30 г моркови, 20 г свежих огурцов, 40 г слабосоленого лосося, 20 г маринованных корнишонов, половинка вареного яйца и столовая ложка майонеза.

Примечание:

- Яйца лучше натереть на терке, а майонеза добавить немного. Для красоты в конце салат можно украсить дольками мандаринов.

Диетическое оливье

Ингредиенты:

- 150 г отварного картофеля, 250 г куриной грудки, 50 г моркови, 100 г йогурта (0%), 2 солёных огурца и один свежий, 3 яйца, 50 г репчатого лука и столько же горошка, немного горчицы, соль и зелень по вкусу.

Примечание:

- Вместо консервированного горошка можно использовать замороженный. Его нужно 2-3 минуты отварить вместе с овощами. А несладкий йогурт с горчицей, солью и зеленью станет отличной альтернативой вредному магазинному майонезу.

Оливье с кальмарами

Ингредиенты:

- 2 отварные картошка, 150 г кальмаров, один свежий огурец и два маринованных, одна морковка, 2 вареный яйца и полбанки горошка.

Для домашнего майонеза:

- 2 сырых яйца, пол чайной ложки соли и сахара, 2 чайные ложки горчицы, столовая ложка лимонного сока, 250 мл растительного масла.

Примечание:

- Кальмары нужно варить не дольше 5 минут иначе они будут очень жесткие. В воду можно добавить немного лаврового листа и душистого перца, так кальмары получатся вкуснее.

Соус:

- В специальный стакан для блендера разбейте яйца, добавьте сахар. Соль и горчицу. Взбейте блендером до однородной консистенции, постепенно аккуратно вливайте масло и продолжайте взбивать. После того, как соус загустеет, добавьте лимонный сок и снова взбейте майонез блендером.

Оливье с яблоком

Ингредиенты:

- 1 морковка, 2 средние картошки, луковица небольшая, 200 г колбаса или ветчина, свежий огурец, полбанки зеленого горошка, 2 яйца, небольшое яблоко и заправка.

Примечание:

- яблоко обязательно должно быть кислое, иначе это только испортит салат. Заправить готовое «Оливье» можно несладким йогуртом или майонезом. Главное, не переборщить с количеством.

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