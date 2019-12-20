Недетские игры. «Безбашенные» алтайские школьники довели подростка до больничной койки

«Трое ребят - мальчишки безбашенные, где-то неповзрослевшие», - так охарактеризовала своих учеников классный руководитель Ирина Николенко. Те самые «неповзрослевшие» день за днем избивали своего ровесника прямо в стенах школы в селе Поперечное Каменского района. Как итог: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и дисфункция сетчатки глаза. По если назвать все происходящее своими именами, то ситуацию можно охарактеризовать так: подростки-изверги затравили слабого школьника, и, возможно, загубили его мечту стать военным.

Эту историю накануне рассказали «Каменские известия». Абзац за абзацем мелькали подробности всего, что пережил 15-летний подросток. Тихий, воспитанный, не ябеда – такие дети обычно и становятся жертвами буллинга.

По данным издания, 21 ноября Артем не хотел идти в школу и упрашивал мать, чтобы та позволила остаться дома. Теперь женщина понимает, что стоило послушать сына, так как именно в этот день подростка госпитализировали в Каменскую центральную районную больницу с несмешным списком травм. Но получил он их не за день, а за долгое-долгое время.

«Забей лося»

Парнишка уже привык. Спокойным голосом он рассказывал корреспонденту, как его били по рукам, пока не отвиснут, по ногам до хромоты, по голове. Однажды ему даже мочились в ботинки и плевали на куртку. Все пропускал через себя и молчал. Иногда его не трогали несколько дней или недель, и тогда у Артема появлялась надежда, что все закончилось. Но история продолжалась.

- Мы переодевались после шестого урока физкультуры, когда они начали мне показывать условные, тайные знаки, опять началась эта игра… Я знал, что делать — подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф. Было очень больно. На седьмом уроке перед глазами все поплыло, но я дождался звонка. Когда пришел домой, начало тошнить и разболелась голова. Мама вызвала врача, - рассказал парень.

Мать Артема Ирина Дворских заставила сына рассказать, что случилось, когда он «сел за стол и начал стонать», жалуясь на головную боль.

- Стала давить, что позвоню в полицию и схожу в школу. Артем буквально вскрикнул: не надо! И все рассказал… От услышанного я до сих пор в шоке, хоть и прошел почти месяц. Волосы на голове шевелятся от мысли, что моего ребенка в школе шпыняют, бьют и унижают давно, - еле сдерживая слезы, сказала Ирина.

Артема обследовали в Барнауле. Врачи сказали, что травмы у него, как у боксера со стажем. Парень планировал поступать в военное училище, но сложится ли все с карьерой – теперь неизвестно.

Последняя капля

С женщиной связывался классный руководитель и просила не писать заявление на парней, систематически избивающих её сына. Умоляла подумать о судьбе ребят.

Руководство школы собирало совет профилактики с участием родителей всех сторон инцидента, представителей управления образования района, правоохранительных органов, психолога. И Ирине, мягко говоря, намекнули, что выносить ситуацию за пределы учреждения не стоит.

- На совете профилактики меня спрашивали, как я воспитываю своего ребенка, какие у него обязанности по дому, проверяю ли уроки, может, его отчим бьет, ведь у меня второй брак. Честно сказать, я пришла с надеждой, а ушла в отчаянье. Думала, будут обсуждать обидчиков, но обсуждали мою семью, - добавила женщина.

Ирина обратилась в приемную губернатора Алтайского края, к уполномоченному по правам ребенка при губернаторе, в краевую прокуратуру, следственный комитет, правительство Москвы и в местную газету.

Как выяснила мама Артема, её сын не единственный, кто пострадал от рук малолетних садистов. Одноклассник парня совсем недавно тоже лежал в больнице с сотрясением мозга. Всему виной – игры: «Забей лося», «Монетка». Объяснять правила игры здесь, думаю, нецелесообразно. Если у вас есть дети, спросите их – я думаю, расскажут. Много кто с этим сталкивался в школе. Но даже детским играм есть предел…

Все знали, что гнобят?

Родители подростков, избивавших Артема, тоже высказались. К примеру, Светлана Бутакова отметила, что понимает Ирину, но «то, что Артема гнобили с начальных классов, ни для кого не секрет, вопрос этот не единожды поднимался в школе».

- Учителя об этом знали. И сейчас в классе, кроме Артема, есть пара пацанов, которым достается, но это не повод делать из наших детей монстров. Ведь те дети сами позволяют себя унижать. После этого события на наших хотят свешать всех собак, даже в туалет во время уроков не выпускают, - объяснила свою позицию женщина.

Родители отметили, что неоднократно пытались связаться с семьей пострадавшего, но там не отвечают на телефонные звонки и сообщения. Посещать ребенка без присутствия родителей им тоже якобы запретили.

Классный руководитель Ирина Николенко встала на защиту троих подростков: «Трое ребят мальчишки безбашенные, где-то неповзрослевшие. Они не понимали, что делали. Я бы назвала это несчастным случаем».

По словам Евгении Антоновой, старшего инспектора отдела воспитания дополнительного образования и оздоровления министерства образования Алтайского края, после инцидента в районе работали представители регионального минобра, ГУ МВД и уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка.

- Проведена беседа с представителями образовательной организации и комитета, изучена документация образовательной организации по профилактической и воспитательной работе, положение и протоколы совета профилактики, планы индивидуальной профилактической работы педагога-психолога с участниками конфликта. В школе проводятся профилактические мероприятия. После инцидента педагогами были проведены дополнительно родительские собрания, классные часы, профилактические беседы с учениками 7 – 11 классов на тему профилактики опасных игр. Школе оказана методическая помощь, рекомендовано организовать медиативную встречу с привлечением обученных медиаторов, провести классные часы с участием инспекторов по делам несовершеннолетних с целью повышения правовой грамотности всех участников образовательного процесса, - рассказала инспектор корреспонденту «Каменских известий».

Следственный комитет по факту истязания школьника начал доследственную проверку.

- В ходе проведения проверки следователям предстоит изучить факты изложенные в обращении родителей, изучить все обстоятельства произошедшего. По материалу предварительной проверки назначена медицинская судебная экспертиза, которая позволит определить степень тяжести полученных несовершеннолетним повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

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