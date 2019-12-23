Новый год в доме престарелых: не жалеем, не даем плакать, ничего не обещаем - потому что потом они будут спрашивать про вас

Уже совсем скоро Новый год. Это время, когда происходят настоящие чудеса. И всегда мурашки по коже, когда ты сам вдруг становишься частью этого чуда. В преддверии праздника мне захотелось сделать что-то доброе, поэтому вместе с координатором благотворительного фонда «Старость в радость» по Алтайскому краю Константином Постниковым я в качестве Снегурочки отправилась поздравлять подопечных барнаульского Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Не плачьте вместе с ними

Помимо меня поздравить бабушек и дедушек приезжали и другие волонтеры, почти все были в этом доме-интернате впервые, поэтому немного нервничали. Девчонки то и дело переглядывались, ждали подробных инструкций.

Концерт для стариковФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Заходим, дарим подарки, говорим поздравления, что-то приятное и идем дальше. Не жалеем их, не даем плакать, все на позитиве. Никаких подарков взамен не берем, ничего не обещаем, потому что потом они будут спрашивать про вас. Если станет тяжело или захотите в дальнейшем помочь кому-то конкретному, подойдете и скажете нам, мы все решим, - серьезно и немного взволнованно проговорил координатор благотворительного фонда «Старость в радость» по Алтайскому краю Константин Постников.

Барнаульский Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов достаточно большой, сейчас там живет 211 человек. Поэтому чтобы обойти всех подопечных, мы разделились на две команды. Мне предложили почетную роль Снегурочки, такой ответственности я немного испугалась, но отказываться не хотелось.

Детский сад для взрослых

Поднялись на второй этаж в общее отделение, где живут пожилые люди, которые еще могут самостоятельно передвигаться. Здесь пахнет свежесваренной гороховой кашей. И я сразу вспомнила детский сад. Хотя, по сути, дом престарелых – это почти тот же детсад, только для совсем взрослых «детей», которые уже не могут обходиться без помощи и заботы взрослых. И, также, как маленькие дети, остро нуждаются в любви…

Часть стариков, которые живут здесь, когда-то в дом-интернат привезли и по разным причинам оставили родственники. Другие попали в это место из-за того, что никого из родных не осталось, а сами ухаживать за собой пенсионеры уже не в состоянии.

В длинном светлом коридоре, вдоль стен приварены поручни. Крепко держась за них, старики потихоньку выходили из своих комнат.

Творческий коллектив "Золотая осень"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С поздравлениями приехали не мы одни. Тут же и жизнерадостные пенсионеры из творческого коллектива «Золотая осень». Они выступают в доме-интернате уже не в первый раз, поэтому их встречают как родных. Всех желающих послушать песни под баян собирали в холле. Мой Дедушка Мороз попросил самого смелого рассказать стишок. Переглядываясь друг на друга, и слегка ерзая по дивану, дедушки и бабушки толкали локтями друг друга в бок. Но вдруг одна из пожилых женщин осмелилась и рассказала шуточный стих. Старики рассмеялись, и атмосфера слегка разрядилась.

Но далеко не все вышли на концерт. Как я выяснила потом, кто-то плохо слышит и поэтому остался в своей комнате, другим просто комфортнее уединение.

Дай же я тебя поцелую

Пенсионеры живут по 2-3 человека в каждой комнате. Заходим в первую. Признаюсь честно, я немножко растерялась, не могла вспомнить ни один стих - вот так Снегурочка! Просто дарила им подарки, поздравляла. Мне хотелось обнять каждого, подарив частичку своего душевного тепла, но было немножко страшно – вдруг им это не понравится? Одни неловко улыбались в ответ, другие скромно благодарили, некоторые вообще не могли хорошо рассмотреть, кто к ним пришел и слегка терялись.

Примерно в третьей или четвертой по счету комнате, бабушки встретили меня с такой неимоверной радостью, будто я их родная внучка.

- Ой, проходи моя хорошая. Дай я тебя поцелую, - сказала одна из них.

Мы крепко обнялись, поздравили друг друга, они нажелали мне кучу всего хорошего и так искренне улыбались… Я вышла из комнаты, ком в горле, заплакала. Мне было безумно жаль, что в последние годы жизни о них заботятся чужие люди. В голове промелькнула мысль «Не хотела бы я в будущем оказаться на их месте».

- Отойди в сторонку, подыши. Вдох выдох, разозлилась на себя и пошла дальше, - проговорила мне как мантру Оксана Николаевна, сотрудница дома-интерната. Конечно, я успокоилась, пришла туда вообще-то людей порадовать, а не слезы лить, нужно подарить подарки всем.

Подарки на Новый годФото: из личного архива героя(ев) публикации

Проходя по коридору, замечаю, что на концерт «Золотой осени» уже вышло посмотреть гораздо больше человек. Тут была настоящая суета. Одни слушали песню про «Елочку», другие бросали на нас короткие вопросительные взгляды.

- Мы по порядку все комнаты обойдем, никто без подарка не останется, - заверил их Мороз.

Но они ждали не подарков. Многие волновались, что мы не успеем пообщаться с ними лично.

- Я вас ждала, хочу, чтобы вы у нас в комнате побывали, проходите, - говорит нам милая старушка с ходунками.

Во всех комнатах прибрано, заметно, что за пожилыми людьми хорошо ухаживают. Но в этой был особый уют. Я как будто из дома-интерната попала в обычную квартиру со светлыми шторами, ковром и красивыми картинами. Хозяйка комнаты рассказала мне, что 36 лет проработала в школе. На жизнь не жалуется, говорит, что в доме-интернате нравится.

В коридоре я встретила бабушку, которой мы уже подарили подарок. Но ей, видимо, очень хотелось поговорить еще:

- Спасибо вам большое за поздравления, так приятно! А у меня вчера дедушка мой умер, - со слезами и, смотря мне прямо в глаза, проговорила она.

- Только не плачьте, пожалуйста, послушайте концерт, все будет хорошо, - глупо ответила я, а сама подумала, какой нафиг концерт, у человека такое горе. Обняла ее крепко, не знала, как еще могу успокоить, но на бабушку это подействовало. Она улыбнулась, снова поблагодарила и пошла слушать песни. Удивительно, как мало человеку надо для счастья, пусть и секундного.

Улыбки и недоверие

Мы обошли все 18 комнат и спустились на первый этаж. В нос ударил едкий запах лекарств – здесь живут малоподвижные подопечные. Они размещаются в комнатах по 2, 4, 6 и 9 человек. Часть из постояльцев могут слабо передвигаться самостоятельно, другие абсолютно беспомощны. К некоторым старикам в этот день пришли родственники. Случайно или нет, но день нашего и их прихода в дом-интернат совпал с датой пенсии.

Одной из бабушек, к которой пришли в гости, 7 января исполнится 100 лет! Застывшая как статуя она сидела на краю кровати, когда к ней подошел поговорить дедушка Мороз. Она отвечала ему тихо и неразборчиво (женщина потеряла почти все зубы), но в ее мутно-голубых глазах горел огонек. Бабушка, улыбаясь, рассказала, что работала в колхозе почти всю свою жизнь. Мне даже страшно представить, а сколько лет она прожила здесь. Нет, условия в доме-интернате хорошие, пенсионеры общаются между собой, дружат. Но все это не заменит настоящую семью.

Этой бабушке скоро исполнится 100 летФото: из личного архива героя(ев) публикации

В одной из комнат я, расчувствовавшись, начала обнимать дедушку, но ему это не понравилось, и он проводил меня неодобрительным взглядом, от которого мурашки побежали. Мне объяснили, что и такая реакция тоже бывает, не все принимают незнакомых людей.

В целом нам с Морозом больше радовались, некоторые даже шутили в ответ, это искренне радовало.

- А почему Снегурочка в очках? - смеясь, спросила меня лежащая на кровати женщина. Мы вместе похихикали, сказала ей, что много работаю, поэтому зрение село. Пожелала не повторить мою участь. Она ответила, что любит читать и пока глаза ее не подводят.

Лучший подарок

В одной из комнат Дедушка Мороз протянул мужчине подарок, но тот с надрывом в голосе ответил: «Да не нужен он мне, лучше внимания дай». К такой неожиданной фразе не был готов даже опытный волшебник… Ему пришлось, как и мне, некоторое время назад, на минуту выйти подышать.

Я и не заметила, как кончились подарки, и мы обошли все комнаты. Теперь, когда меня спросят, как выглядит настоящее одиночество, я отвечу: «Съездите в дом-интернат, подойдите к любому старику и посмотрите ему в глаза». Но если бы не существовало таких благотворительных фондов, отзывчивых людей, готовых безвозмездно помочь, все было бы гораздо хуже. Поэтому берегите своих близких и уделяйте им как можно больше внимания.

Читайте также:

Почти 120 тонн сладостей приготовили для детей к Новому году на Алтае