16-летний блогер из Барнаула оплачивал пенсионерам их покупки

16-летний ютубер из Барнаула Дмитрий Катунин решил заняться благотворительностью, расплачиваясь за покупки стариков. Для этого он пришел в супермаркет и в течение нескольких часов поджидал на кассе пенсионеров, рассчитываясь за них своей банковской карточкой. Предварительно он договорился с персоналом, чтобы кассир проводил оплату по безналичному расчету.

Некоторые пожилые люди попросту не понимали, что происходит.

- Я оплатил вам, - пояснял Дмитрий Катунин.

- А зачем? Спасибо вам большое, это так неожиданно, хороший шаг – помогать людям, - ответила одна из пожилых покупательниц.

Благотворительность.Видео: Дмитрий Катунин

Часть пенсионеров считали ситуацию розыгрышем или даже мошенничеством. Они переспрашивали кассира, все ли верно и действительно ли не нужно оплачивать продукты.

- Правда что ли? Вот это вы тимуровцы! - сказала одна из пенсионерок.

Всем пожилым людям в ответ на благодарность подросток желал здоровья и счастья. Один пожилой мужчина признался, что за 73 лет его жизни впервые за него кто-то заплатил. Он искренне обрадовался и поблагодарил начинающего блогера.

В итоге парень потратил несколько тысяч, помогая пенсионерам, за что тоже получил своеобразный презент от работников супермаркета. Его и оператора бесплатно напоили кофе и подписались на ютуб-канал. У блогера, кстати, уже больше шести тысяч подписчиков.

Дмитрий Катунин еще учится в колледже. В этом году парень благополучно сдал ОГЭ, и решил помимо учебы заняться съемкой видео. Один из его роликов набрал огромное для новичка количество просмотров – 409 тысяч, но это было видео из области «Do it yourself» (сделай сам), где парень своими руками собрал электро-велосипед.

- Я еще планирую снимать ролики благотворительной направленности, но я ей не занимаюсь, в видео я говорил, что это благотворительность, но это было создано для упрощения восприятия пенсионерами. Моя цель - снимать больше удивительных видео, чтобы делать то, что не сделает обычный житель Барнаула. Я стараюсь показать людям хороший пример, плюсом добиться большей популярности, для распространения этого в массы, - рассказал Дмитрий Катунин.

Дмитрий Катунин. Фото из соцсетей

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Сергей рассказал «Комсомолке», что с 72-летним Аверьянов Макарычем из села Ельцовка он знаком уже около полугода. Пенсионер постоянно покупал еду в продуктовом магазине, где Сергей иногда работает. Дедушка живет в небольшом ветхом домике, в котором нет ни печки, ни света, ни воды. Семьи у Аверьяна Макаровича нет, поэтому помощи ждать ему не от кого. Он уже давно потерял смысл жизни и начал выпивать (подробнее)