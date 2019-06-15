Блогер из Алтайского края отмыл и привел в порядок одинокого старика

Социальный ролик алтайского блогера Сергея Солванова собрал множество комментариев и вмиг разлетелся по соцсетям. На видео мужчина показал преображение одинокого старика.

Сергей рассказал «Комсомолке», что с 72-летним Аверьянов Макарычем из села Ельцовка он знаком уже около полугода. Пенсионер постоянно покупал еду в продуктовом магазине, где Сергей иногда работает. Дедушка живет в небольшом ветхом домике, в котором нет ни печки, ни света, ни воды. Семьи у Аверьяна Макаровича нет, поэтому помощи ждать ему не от кого. Он уже давно потерял смысл жизни и начал выпивать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714686" frameborder="0"></iframe> Преображение одинокого старика.

Когда пенсионер пришел в магазин в очередной раз, блогер Сергей Солванов предложил ему свою помощь:

- Я не побрезговал посадить его в машину за 5 миллионов, завести в свою баню, в которой моется вся моя семья. Привел в свой дом, покормил, подстриг, побрил. Я так поступил потому, что в первую очередь - это пожилой человек. У него нет семьи и заботиться о нем тоже некому,- говорит Сергей.

Свой поступок мужчина снял на видео и выложил на странице в инстаграм. Этим он хотел показать молодому поколению, как нужно вести себя со старыми людьми. Хоть иногда стоит отрывать глаза от экранов смартфонов и оглядываться вокруг…

- Сейчас у молодежи совсем другие ценности. Сто раз замечал, сколько мы социальные эксперименты снимали, все мимо проходят, уткнувшись в свои телефоны. И единственный способ достучаться до людей - это через социальные сети. Потому что для них сейчас какой-то блогер авторитетнее, чем, допустим, родители, - добавил Солванов.

Алтайский блогер Сергей СолвановФото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей намерен и дальше помогать пенсионеру. Кстати, это был не единственный добрый поступок мужчины. Недавно житель Алтайского края вместе со своими единомышленниками отвозил игрушки и продукты в детский дом. А в прошлом году вместе с подписчиками алтайский блогер помогал приюту «Ласка».

К слову, социальный ролик Солванова вызвал неоднозначные отклики среди жителей Алтайского края.

- 10 % отнеслись негативно, но это всегда бывает так, не важно, что ты делаешь. Процентов 30% прислушались и написали мне, что тоже так хотят, вдохновились моим примером. Остальные просто сказали, что я молодец, - рассказал Сергей.