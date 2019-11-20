Праздник с размахом: как горожане проведут Новый 2020 год в Барнауле

В Барнауле уже планируют торжество. Репетируются представления для детей, готовятся подарки для младшеклассников. Взрослые люди тоже смогут хорошо провести выходные перед Новым годом - заливаются катки, начинается организация вечеринок для всей семьи. Барнаул совсем скоро украсят праздничной символикой, чтобы отчетливее чувствовалось приближение сказочного события.

Засияет яркими огнями

Администрация Барнаула планирует украсить основные улицы города, парки, места отдыха, спортивные объекты и традиционные праздничные площадки - Сахарова, Октября, Победы и другие. Весь город украсят праздничные баннеры с поздравительными надписями, «вырастет» ледовый городок. Более 100 рекламных щитов с поздравлениями будет оформлено в краевой столице.

- Для придания сказочной атмосферы планируется установить световые фигуры. Детские аттракционы парка «Барнаульская крепость» оформить световыми элементами, светодиодными гирляндами. Разместить светодиодную подсветку под ледовыми скульптурами, использовать световой «потолок» перед зданием Театра драмы, установить светодинамический фонтан, - отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.

Уже в начале декабря скульпторы начнут строить ледовый городок. В этом году красивые фигуры появятся и на «барнаульском Арбате» на ул. Мало-Тобольской. Лейтмотивом в оформлении площадок станет символ года - крыса. Будут проиллюстрированы зимние сюжеты, сюжеты новогодних детских сказок и мультфильмов. Уже в декабре в городе появятся горки и детские аттракционы.

Украшения к Новому годуФото: Олег УКЛАДОВ

Не забыли и об окрестностях Барнаула - праздники готовятся и в пригородной зоне. Откроются снежные городки на площадках у ДК «Южный», ДК «Центральный», ДК в селе Гоньба. Для жителей поселков Березовка, Ягодное, Бельмесево, Черницк, мкр. Новосиликатный и Затон готовятся театральные представления и празднования.

Представления и концерты

Чтобы развлечь горожан во время выходных и новогодних каникул, в городе организуют праздничные мероприятия. В декабре и с 1 до 8 января Государственная филармония Алтайского края, Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина, Алтайский государственный музыкальный театр и Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова покажут премьеры и новогодние представления для детей и взрослых. Также для жителей города будут организованы викторины, утренники для детей.

Новогодние представления для школьников 1 - 4 классов пройдут с 21 по 30 декабря в Театре драмы, Музыкальном театре, ДК города, ДК «Южный», ДК моторостроителей. Учащиеся получат губернаторские подарки.

Праздничная елкаФото: Олег УКЛАДОВ

Планируется и библиотечный фестиваль «День святых чудес», пройдут пять творческих конкурсов: Конкурс чтецов, Конкурс сочинений, Конкурс буктрейлеров, Конкурс фотографий, Конкурс рождественской открытки. Победителей наградят 26 января в 15 часов в концертном зале Русского камерного оркестра г. Барнаула (пр. Комсомольский, 108а).

- В дни зимних школьных каникул в рамках фестиваля также состоятся праздничные кукольные спектакли для детей «Рождественское чудо» (детская библиотека № 30), выставки и мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, - рассказал председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

Спортивный отдых

Любителям активного отдыха тоже подготовят площадки. Зимой барнаульцы часто катаются на коньках и лыжах. Поэтому в этом году подготовят 19 катков. Большие - в парках «Эдельвейс», «Экстрим», «Арлекино». Стоимость проката - 90 - 120 руб./ час. Со своими коньками - 50 - 100 рублей без ограничения по времени. В парке «Центральный» прокатиться можно: со своими коньками (без ограничения) - 80 руб., прокат коньков - 90 руб./час.

Подготовят и лыжные базы, хоккейные коробки во дворах, а также «Лыжню здоровья».

- Во время новогодних праздников пройдут соревнования по скийорингу, лыжным гонкам, дни здоровья для людей пожилого возраста, соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения «Рождественская гонка», новогодние турниры по мини-футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта, - рассказал Валерий Паршков.

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