Ваша крыша может стать «одеялом»: барнаульцев хотят насильно выселить из аварийного жилья

Всего в паре сотен метров от одной из главных магистралей Барнаула - пр. Строителей - разваливается дом. Переселить людей из него в достойное жилье уже не получится, так как программа по расселению в Алтайском крае была выполнена еще в августе. Угроза жизни есть, а значит, нужно что-то делать. В мэрии решили в очередной раз предупредить горожан о том, что их крыша может стать «одеялом» - то есть попросту обрушиться.

Барак-пенсионер

Полуразрушенный кирпичный барак, который построили на ул. Строительная-2, 46 еще в 50-х годах прошлого века, уже давно стал опасен для проживания. Крыша прогнила, через нее можно наслаждаться видом Сириуса или Полярной звезды. Деревянные балки уже менялись не раз, но теперь их чинить уже нет смысла, ведь дом в списке на снос. Кирпичное основание стен еще держится, что внушает надежду жильцам. Однако ненадолго, если вспомнить, что дом насквозь поражен грибком. Стоит ли говорить о коммуникациях и проводке...

"Уставшая" крыша. Фото: Игорь Берг

Комитет ЖКХ Барнаула решил «позаботиться» о горожанах перед Новым годом и переселить их. Правда, не в достойное жилье, а в дома маневренного фонда, в которых пол и крыша тоже прогнивают, а в отдельных домах даже нет санузла. Альтернатива – съемное жилье, часть оплаты за которое компенсирует городская администрация. Правда, найти легального зарегистрированного арендатора – та еще проблема.

- Администрация города направила уведомления жителям, что нужно принять решение о срочном переселении в маневренный фонд или переезде в съемное жилье. Но оба варианта для людей, которые проживают в бараке по договору социального найма, невозможны. Переселение нанимателей в маневренный фонд незаконно, к тому же свободно всего два помещения, и их состояние неудовлетворительное. Что касается компенсационных выплат за самостоятельную аренду жилья, то здесь нужно понимать, что в Барнауле нет ни одного легального арендатора, — рассказывает руководитель общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.

Чтобы как-то повлиять на расселение горожан, общественники решили привлечь губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Организация просит его лично проконтролировать судьбу шести семей из барака. Они исправно платили за коммунальные услуги, но от этого дом пригодным для жилья не стал.

Подлежит сносу

Злополучный барак официально аварийный уже шесть лет. Его должны были снести еще в 2013 году, но процесс стоял на месте, как и во многих других случаях. Последняя проверка показала, что износ здания составляет 75%. Неизвестно, какие результаты покажет дом, если осмотр провести сейчас. Не факт, что специалисты смогут пробраться к крыше, оценить ущерб и подсчитать срок дальнейшей службы аварийного здания. Ведь уже случились серьезные обрушения строительных конструкций в верхних и нижних перекрытиях. Опасность для жизни признают и работники комитета ЖКХ Барнаула.

Разваливающиеся стены. Фото: Игорь Берг

- В настоящее время существует угроза обрушения строительных конструкций, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Ввиду сложившейся ситуации вам, а также совместно проживающим с вами гражданам, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула для рассмотрения вопроса о возможности получения компенсации за нанимаемое жилое помещение или предоставления жилого помещения маневренного фонд, - сообщается в уведомлении комитета по ЖКХ Барнаула.

В противном случае гражданам грозит иск в суд с заявлением о выселении в жилое помещение маневренного фонда. Переезд планируется в дом на ул. Карагандинской, 1, или в общежитие на ул. Полярной 34/3. К слову, эти здания находятся практически в той же «весовой категории».

Общественная организация уже обратилась в прокуратуру города. Правозащитники настаивают на проведении финансового аудита расходования средств на покупку социального жилья. По последним данным, на расселение жильцов аварийного жилья в Алтайском крае по федеральной программе на 2019-2024 годы направлено около 4,5 млрд рублей.

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