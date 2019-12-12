На Алтае пик последнего полнолуния года придется на ангельское число - 12.12 в 12:12

12 декабря 2019 года нас ожидает последнее полнолуние уходящего года. Его называют «холодным полнолунием», так как оно приближено к зимнему солнцестоянию. А это значит, что последняя полная Луна года будет активно провоцировать на негативные эмоции. И тут главное – сдержать агрессию и суметь перевести ее в плодотворное русло. По мнению астрологов – это время, когда нужно отпустить отжившее, очистить себя и пространство, подготовить почву для будущих начинаний и перспектив.

- Наступает благоприятный момент для перемен и перехода на качественно новый уровень, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева. – Для этого необходимо преодолеть все свои страхи, только в таком случае изменится и реальность вокруг. В этот период важно направить свое внимание на то, чего вы реально хотите и о чем мечтаете.

Планетарное соединение Венеры, Сатурна и Плутона в момент полнолуния будет очень сильно влиять на развитие ситуаций, связанных с деньгами и отношениями. Особенно это касается женщин.

- Обострение страхов, комплексов, жертвенности могут спровоцировать кризис в партнерских отношениях, - говорит Вера Топчеева. – А в финансовых вопросах возможны потери, проблемы с законом и властью. В непростых ситуациях нужно проявить высокую степень самоконтроля и ответственности.

Но на самом деле не все так плохо, как может показаться с первого взгляда. Ведь период полнолуния и первые дни после него – один из лучших для того, чтобы, наконец, выявить несовершенства в отношениях с людьми, деньгами, личным комфортом и залатать прорехи, через которые утекает благополучие.

- Каждому будет даваться возможность восстановить баланс, достичь гармонии и мира с самим собой и окружающим миром, - говорит Вера. – И если этим правильно воспользоваться, то можно кардинально изменить жизнь. Например, коррективы в проблемные отношения могут привести либо к их завершению, либо дадут выход на новый уровень принятия, уважения, глубинного понимания без слов, настоящей любви.

В этот момент финансовые трудности загонят слабых в ловушку собственных иллюзий, страхов, вины, а сильных духом призовут к осознанности, решительности, освоению профессиональных навыков, смелости использования ресурсов времени, планирования, мужества и воли.

Кстати

А вот для жителей Алтайского края полнолуние декабря будет особенно символично, так как его пик приходится на 12.12 в 12:12 часов по местному времени.

- С нумерологической точки зрения, такая комбинация цифр несет в себе скрытое значение и является предвестником судьбоносных изменений в жизни людей, - говорит Вера Топчеева.

Единица в цифре 12 наделяет целеустремленностью, лидерством, смелостью новых начинаний, а двойка привносит гармонию, доброту, сотрудничество.

- То есть число 12 дает целостность, жизнестойкость, энергию для действия и веру в себя. А комбинацию цифр 1212 называют ангельским числом, которое способствует пробуждению внутренних сил, духовному росту, проявлению истинных желаний и осознанности бытия, - говорит эксперт. - Нумерология, астрология, мифология, хронология и даже религия единогласно придают значимость цифре 12: 12 месяцев в году, 12 знаков Зодиака, 12 апостолов у Христа, 12 богов на Олимпе, 12 подвигов Геракла.

И в это полнолуние самого темного времени года, самых длинных ночей, нам дается возможность подобно Гераклу, очистить Авгиевы конюшни своего пространства и разума, победить внутренние страхи, укротить своих монстров и с верой в себя и прекрасное будущее поднять свою жизнь на качественно новый уровень.

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