У Львов добавится забот, а Дев потянет к праздности: гороскоп на неделю 9-15 декабря 2019 года

Барнаульский астролог Вера Топчеева составила гороскоп на неделю 9-15 декабря 2019 года. Согласно астропрогнозу, ракам следует прислушаться к своему внутреннему голосу, а стрельцам лучше всего заняться домашними делами, ремонтом и обустройством жилья. Что ждет других знаков зодиака?

Овны сосредоточены на профессиональных достижениях, обстоятельства складываются наилучшим образом для тех, кто действует по намеченному плану, приходят нужные люди, поступают выгодные предложения. Есть шанс подняться на новый уровень карьеры или обрести желанную должность с соответствующим доходом. Благоприятное общение с вышестоящим руководством способствует успеху в социуме и укреплению деловых позиций.

Тельцы нацелены на повышение уровня образования, ими движет желание расширить кругозор и обрести новые навыки, обменяться опытом или освоить современные дисциплины. Благоприятное время для путешествий, соприкосновения с другими культурами и обретения новых зарубежных друзей. Предоставляется возможность выстроить перспективу будущих достижений, расширить границы делового пространства, заложить основу увеличения популярности и дохода.

Близнецам на этой неделе предстоит столкнуться с конфронтацией в отношениях, предстоит действовать быстро, порой на реакциях, инстинктивно. Мобилизация внутренних ресурсов, готовность к переменам позволят совершить нужные действия и достичь желаемого. В привлечении инвесторов или средств партнера могут обнаружиться несогласованности или незапланированные моменты, потребуется тщательный просчет финансовых рисков и возможностей.

Ракам следует прислушаться к своему внутреннему голосу и действовать по велению сердца. Возможно, созрела необходимость перемен, и в первую очередь, внутренних. Доверие и компромисс в партнерских отношениях позволят супругам повысить чувство долга и ответственности, а в деловом сотрудничестве часть дел и обязанностей переложить на партнера. При этом в выгоде останутся обе стороны. Хорошее время для рекламных кампаний и привлечения клиентов.

У Львов добавится хлопот и забот, что может сказаться на общем самочувствии, поэтому желательно уделить внимание своему здоровью и распределить нагрузки, следуя распорядку дня. Хороший период для повышения профессионального мастерства с использованием технических новшеств, нестандартные идеи и перспективные разработки найдут положительный отклик у начальства, а в трудовом коллективе вырастет авторитет. Есть предпосылки карьерного роста и повышения в должности.

Девы пребывают в романтическом настроении и увлекательном общении, потянет к праздности, путешествиям и расширению своих границ, на почве профессионального интереса завязываются деловые знакомства. Участие в конференциях и повышение базы знаний благоприятно для укрепления деловых позиций, увеличения клиентской базы, открытия предприятий в других регионах. Хороший период для развития творческих способностей и самореализации.

Весы настроены на позитивную волну, а хорошее самочувствие добавит активности семейным хлопотам и заботам, организации уюта и комфорта в доме, покупки подарков для близких. Ожидается материальная поддержка со стороны родителей. Это хорошее время для решения вопросов наследства, укрепления семейных уз и традиций. В деловой сфере успешно проходит сдача объектов, завершение крупных проектов, привлечение инвесторов и укрупнение активов.

Скорпионы решительно идут к намеченным целям, самореализация позволяет раскрыть многогранность талантов и творческих способностей, а готовность отстаивать свои интересы способствует получению нужной информации, завязыванию новых знакомств, развитию делового сотрудничества. Хороший период для учебы, освоения прикладных искусств, романтических отношений, в деловой сфере преуспевают консультанты, торговцы, сетевые компании.

Для Стрельцов предпочтительнее заняться домашними делами, ремонтом и обустройством жилища, переключив внимание с карьерных устремлений и внешней суеты. Предстоящее полнолуние внесет некоторую напряженность в общение с партнерами, поэтому следует быть внимательнее, проявить дипломатичность и постараться принять во внимание их точку зрения. Освоение профессиональных навыков способствует увеличению доходов и укреплению авторитета в коллективе.

Перед Козерогами открываются новые перспективы в отношениях, их основательность, серьезность и трудолюбие способствуют укреплению позиций в профессиональной деятельности. Прекрасное время для романтических знакомств, интересного общения, проявления творческих способностей, много радостных моментов доставит общение с детьми. Присутствует вдохновение и в деловом сотрудничестве, и в реализации личных планов, новых направлений.

Для Водолеев неделя будет продуктивной на профессиональном поприще. Возможно достижение намеченных целей, неожиданное повышение в должности, успешное развитие инновационных проектов, сопровождающееся увеличением доходов и новыми перспективами. Поддержка близких людей станет надежным тылом в укреплении авторитета. Успешна деятельность, связанная с недвижимостью, строительством и частными заказами.

Рыбы пребывают на волне успеха и творческого вдохновения, дела спорятся. Постижение высших дисциплин даётся легко, интерес к техническим новинкам и рациональным изобретениям способствует активному повышению профессионального уровня и развитию личности. Хороший период для планирования бизнеса и научных исследований.