На Алтае люди устроили давку из-за 100 долларов «Орла и решки»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-09T09:28:31+03:00

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100 долларов, спрятанные ведущими телепрограммы «Орел и решка» в Майме, послужили яблоком раздора для жителей Алтая. Передача вышла во Владивостоке несколькими часами раньше, и самые догадливые жители Республики посмотрели ее по спутнику. Поэтому на поиски клада страждущие приключений вышли задолго до ожидаемого времени.

Третьи стали первыми

Ведущая программы Мария Горбань рассказала в эфире, что спрятала бутылку с деньгами на территории недостроя Маймы. Для жителей Республики Алтай, а также туристов, которые регулярно отдыхают здесь, объявленное место было практически очевидным. Районный центр небольшой, а недострой, на фоне которого снялась ведущая, возвышается возле дороги уже несколько лет. Поэтому сразу же после владивостокского эфира самые шустрые телезрители устремились сюда. Больше всех повезло молодой супружеской паре Вячеславу и Серафиме из Горно-Алтайска, которые с трепетом ожидали программу про родные края.

Бутылка от "Орла и решки"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Серафимы, они с мужем надеялись, что клад будет спрятан на Телецком озере (конец выпуска был посвящен именно ему). Эфир смотрели практически на чемоданах.

– Даже вещи собрали, - говорит девушка. - Хотели отдохнуть и заодно найти клад. Но ведущие решили, что нужно спрятать бутылку не в очень приятном месте.

Когда супруги прибыли на место (буквально через 20 минут после выхода программы по Владивостоку), возле недостроя уже было несколько искателей приключений.

- Наша машина была третьей. Когда подъехали на место, увидели, что люди отчаявшись и разочаровавшись из-за того что бутылки нет на месте, выходили из здания. Но мы все равно отправились на поиски клада. И как оказалось не зря, - рассказала девушка.

Не ожидали негатива

instaaltay На Алтае люди устроили давку из-за 100$

Стену, напротив которой стояла ведущая, ребята нашли довольно быстро, стали копать рядом и увидели донышко бутылки! На тот момент к дому подъехало еще несколько машин, очевидцы поздравили ребят, кто-то сделал селфи на память. А спустя три часа, когда программу увидел Алтай, здесь началось настоящее столпотворение. На трассе возле здания образовалась пробка. Сам дом буквально кишел искателями клада. Многие, не обнаружив заветные 100 долларов, злились и после выкладывали гневные сообщения в соцсетях, обвиняя телевизионщиков в подлоге.

Гнев несостоявшихся кладоискателей Серафима и Вячеслав почувствовали и на себе. Корреспонденту «КП» они признались, что не ожидали такого потока негатива в свой адрес. Чтобы оградиться от него, ребятам даже пришлось закрыть свои профили.

Кстати, на Телецкое озеро они все-таки поехали. Бутылка от «Орла и решки» вместе с содержимым (100 долларов) теперь хранится у молодой семьи в качестве сувенира.

Бутылка от "Орла и решки"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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