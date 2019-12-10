Даже у енотов есть лав-стори: как Софа обзавелась женихом

Енотиха Софа, из-за которой в Барнауле не так давно разгорелась настоящая война, припеваючи живет у новых хозяев в Рубцовске. Она уже подружилась с сородичем Тошей, влюбила в себя всех вокруг и даже успела напакостить в своем жилище.

Енотиха Софа.Автор: Татьяна Дедюк

Напомним, в прошлом месяце в «Зоомире» жительница Барнаула увидела енотиху в клетке. Женщине показалось, что животное плохо себя чувствует, и тогда вместе с горожанами и представителями хоккейного клуба «Динамо-Алтай» они начали сбор средств для выкупа Софы. Енотиху хотели перевести в барнаульский зоопарк или на страусиную ферму. Директор же зоомагазина посчитала, что животному будет лучше у пенсионерки Татьяны в Рубцовске. У женщины уже есть енот, и она точно знает, как ухаживать за такими питомцами.

- Я уже покупала енота в «Зоомире» в Рубцовске, это мальчик Тоша, ему 5 лет. Давно хотела взять для него девочку, а то мы переживали, что ему одному грустно. И тут мне позвонили и сказали, что в Барнауле есть девочка и ее можно забрать. Теперь вот Софа у нас в Рубцовске живет. В конце ноября перевезли ее, - радостно рассказывает Татьяна.

Устроилась Софа хорошо, под боком кавалер Тоша, который не спускает с нее глаз с первого же дня. Еще удобный вольер (1,5 на 3 метра) с большим окном, качелями (их енотиха особенно любит), сеткой для лазания и домиком. Енотам частенько разрешают гулять по частному дому Татьяны, и тут без проказ, конечно, не обошлось. Софа по возрасту еще совсем ребенок (ей 1,5 года), поэтому и ведет себя также, до всего вокруг енотихе есть дело. Она уже успела проверить мусорки в доме, вскрыть линолеум, полазить по дверному косяку. В общем, никакого стресса от переезда девочка не испытала и ей явно нравится в новом жилище.

Софа качается.Автор: Татьяна Дедюк

- Когда она только к нам приехала, стресс был у Тоши. Привезли девочку, а его не подпускали к ней. Первые дни она была в вольере, а его отсаживали в клетку. Сейчас они уже подружились, живут в вольере вместе. На днях мы Тошу кастрировали, разводить енотов не будем. Кстати, по характеру они такие разные. Тоша кусается постоянно, а Софа нет, очень нежная и ласковая, но с характером. Если ей что-то не нравится, начинает гавкать. Первый раз я услышала, как еноты это делают, - добавляет хозяйка двух енотов.

Софа и Тоша - не единственные четвероногие обитатели частного дома Татьяны. Еще у женщины живут три маленьких собаки, одна большая на улице, восемь кошек и хозяйство во дворе (козы, куры). Справляться со всеми Татьяне помогают муж и единомышленники, которые также не равнодушны к судьбам животных.

Кстати, периодически добродушная рубцовчанка помогает пристраивать и бездомных животных, а вскоре вместе с другими волонтерами планирует открыть в Рубцовске (не у себя дома, конечно) приют для кошек.

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