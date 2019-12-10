Какой должна быть скорость для учебы, работы и жизни?

Современный интернет давно стал основным источником информации, и так уж получилось, что большую часть жизни мы проводим онлайн. Но многим остается непонятно, для чего нужна высокая скорость? А привычные 100 Мбит/с - много или мало? А 300, 600? И главное – какая скорость интернета оптимальная для работы и учебы? Разберемся на конкретных примерах.

Учеба, не вставая с дивана

Фото: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Сегодня получить высшее и дополнительное образование можно дистанционно – не выходя из дома. Не говоря уже об изучении иностранных языков и других онлайн курсов. Привычный Skype потребляет всего 5 Мбит/с, но лучше выбрать скорость интернета до 200 Мбит/с. Почему? Представьте, папа смотрит фильм в 4К – это 40 Мбит/с, мама - кино на планшете – 10 Мбит/с, сестра болтает по чату – 10 Мбит/с. В сумме - немного, но при одновременном использовании нескольких устройств скорость между ними делится. Для того, чтобы ваш онлайн урок воспроизводился без зависаний, а профессор на «заикался» лучше выбрать тариф с запасом. Отличникам онлайн школ подойдет скорость до 200 Мбит/с.

Удаленная работа - быстрее, чем в офисе

Фото: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Ни для кого не новость, что в наши дни можно спокойно не просто подрабатывать, а именно работать в сети. Мы поговорим о самой настоящей (пусть и удаленной) работе через интернет. К примеру, вы можете быть видеографом, фотографом, контент-менеджером и одно из главных требований для работы онлайн – оперативность. Все страницы, видео и фото должны открываться по одному щелчку мышки.

При скорости до 600 Мбит/c загрузка и синхронизация фото и видео с облачного хранилища будет происходить в режиме онлайн. Отправка 4К видео и фотоархивов займет не более четырех минут, а загрузка готового фильма для заказчика в 30 Гб – семь минут.

А если вы геймер, и это ваш реальный доход - для стриминга на Twitch не придется просить всю семью выйти из интернета – на такой скорости любые стримы будут работать без задержек. Так что скорость креативному классу до 600 Мбит/с – реальный выход!

Вся жизнь в гаджете, а он не «вывозит»

Фото: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Если рассмотреть вариант с «яблочным» гаджетом последней версии, то реальная скорость доступа в интернет для них – это 344 Мбит/с, соответственно, чтобы сполна насладиться работой, скорость домашнего интернета должна превышать 300 Мбит/с. Из этого можно сделать вывод: если вы приобретаете современный гаджет, то лучше позаботиться и о скорости работы домашнего интернета, ведь тогда не будет мучительно больно за потраченные деньги. Живите с комфортом и без зависаний.

Как видите, скорость в 200, 300 и даже 600 Мбит/с вполне осязаема и подходит для разных задач. Узнали себя в героях статьи – пришло время «ускориться» и выбрать тариф из скоростной линейки «Дом.ru», а если базовой скорости мало – подключить скоростной бонус до 600 Мбит/с.

Остались вопросы – звоните 72-00-27. Приятного интернет-серфинга!

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