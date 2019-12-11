Дед Мороз – как враг народа. В Барнауле выставили уникальные новогодние экспонаты

В барнаульской библиотеке им. Ядринцева открылась выставка блеска и нищеты рождественской елки. Старинные елочные игрушки здесь отражаются в зеркалах 19 века (одно такое зеркало, кстати, подарил музею редкой книги председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков), Деды Морозы в синих кафтанах улыбчиво смотрят на своих коллег в красных, а один из «Санта-Клаусов» в ушанке, с пугающим взором вообще похож на заключенного…

В экспозиции «Путь Рождества: как рождественская елка в России стала новогодней» сошлись белое и красное, лед и пламень. Теплые рождественские открытки, отправленные с первой мировой, и тут же рядом - фото суровых детишек из советских двадцатых с лозунгом «Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте рождества и елку». На другой витрине - экспонаты 1935 года, когда елки в СССР снова разрешили, но «с новой идеологией», водрузив пятиконечную звезду вместо Вифлеемской.

Дед Мороз на выставке «Путь Рождества: как рождественская елка в России стала новогодней»Фото: Олег УКЛАДОВ

Платье на рождество из Франции

- Новый год в Барнауле стали праздновать в 18-м веке одновременно с Санкт- Петербургом, не зря Семенов-Тяншанский называл Барнаул Сибирскими Афинами, - рассказывает протоирей Константин Метельницкий, преподаватель отечественной истории и истории Русской православной церкви Барнаульской духовной семинарии. - Сохранилось письмо из той поры одной из барнаульских дам подруге в Санкт-Петербург, где та рассказывала, как они ставили елку.

В залах барнаульских горно-заводских инженеров елки украшались вкусными пряниками, грецкими орехами, сверкающими шишками, дамы на Рождество заказывали модные платья во Франции.

В конце 19 века Алтай славился рождественскими купеческими балами. С той дореволюционной поры сохранились открытки, среди которых есть и трогательное фото Цесаревича. В детских журналах рассказывалось о зимних забавах, публиковались даже планы снежных крепостей и т. д.

Фото Цесаревича на выставке «Путь Рождества: как рождественская елка в России стала новогодней»Фото: Олег УКЛАДОВ

Расчленяли и накладывали шины

- В 1926-м году большевики запретили празднование Рождества и Нового года, назвав елку пережитком прошлого, - напомнил Константин Метельницкий. - Писательница Ирина Токмакова, вспоминая о тех временах, рассказывала историю, как знакомый дворник разрубал елку и тайно привозил ее в мешке. Зеленую красавицу дома собирали, сколачивали, накладывали шины… Люди продолжали праздновать Новый год как подпольщики...

Забытая мелодия для флейты

В 1935-м году власть решила возродить традицию наряжать елку.

- Помните фильм «Забытая мелодия для флейты»? Решили: если запретить нельзя, надо возглавить, - усмехается батюшка. – Появилось письмо партийца, предлагающего порадовать детей трудящихся советской страны елкой. Сталин кивнул и - понеслось. Магазины заполнились праздничными новогодними товарами.

Но спрос превышал предложение. Поэтому, по одной из версий, фигурки «врагов народа» из папье-маше забирали из тиров, срочно переделывая в Дедов Морозов. Может быть, поэтому один из них на этой выставке похож на замерзшего человека в ушанке с пугающими глазами.

- Этот «дед» из 1938 года, - пояснил Константин Метельницкий. - Довольно страшноватый экспонат, много лет пролежавший на чердаке.

Страшный Дед Мороз на выставке «Путь Рождества: как рождественская елка в России стала новогодней»Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме этого, на выставке можно увидеть и вполне обаятельных «морозов» и снегурочек, и пластиковых и фарфоровых, и маски из прошлого века, и металлические красочные коробки для новогодних подарков, и раритетные издания, рассказывающие о истории праздника, много чего - всего более 500 экспонатов, собранных как из фондов музея, так и из частных коллекций горожан.

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Выставка будет работать до 23 января по адресу ул. Профинтерна, 35. Тел. Для справок: (3852) 61-26-38.