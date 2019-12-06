Авиарейс из Барнаула в Новосибирск еще не запустили, а он уже подешевел

С начала 2020 года, как уже анонсировалось ранее, авиакомпания S7 будет перевозить пассажиров из Барнаула до Новосибирска. Это будет вечерний рейс с вылетом из столицы Алтайского края в 18.55. Длительность полета 50 минут. Этот самолет удобно стыкуется с рейсами на Дальний Восток, в города Чита, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Обслуживать направление Барнаул-Новосибирск пять раз в неделю будет самолет «Эмбраэр» вместимостью 78 пассажиров. По данным на 5 декабря, билеты на первый рейс 2 января уже приобрели 12 человек, и это, по оценкам специалистов, нормально. Время докупить еще есть. Приятная новость для тех, кто планирует поездку в соседнюю область: билеты на полет подешевели, однако поменялись и условия тарифов: так, улететь налегке (только с ручной кладью весом до 10 кг) можно за 1195 рублей в одну сторону, а вот билет с багажом обойдется в 1695 рублей, что тоже меньше, чем было анонсировано. Напомним, ранее заявлялась стоимость билета по тарифу «туда-обратно» 3860 рублей.

Отметим, что еще в советское время между Барнаулом и Новосибирском летали самолеты, и направление было востребовано. Затем уже в наше время пытались делать коммерческие рейсы, но долго они не просуществовали. Авиакомпания S7 сама вышла с предложением восстановить авиационное сообщение. По предварительным оценкам, самолеты будут летать как минимум до следующей осени. Самое сложное – пережить зимний «мертвый» период, а летом пассажиропоток увеличивается во всех направлениях, так что беспокоиться не стоит.

- Пока система будет работать в качестве мониторинга. Мы будем отслеживать, в какие направления наши пассажиры отправляются дальше из Новосибирска. Мониторинг направлений в дальнейшем позволит нам самостоятельно открывать рейсы, если на них будет соответствующий спрос, - сообщил Дмитрий Коровин, замминистра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту.

Кстати, как отметил чиновник, с начала года барнаульский аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров. Из них практически 400 тысяч летели в Москву.

- Также положительная динамика есть по направлению на Санкт-Петербург. А вот международные перевозки остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, хотя плюс небольшой тоже есть, - говорит он.

Определенную роль в положительной динамике играют субсидируемые рейсы (деньги на которые выделяют из бюджета региона). К ним относятся самолеты до Казани (кстати, довольно популярный среди жителей Алтайского края рейс), а также до Красноярска и Томска.

- Средняя загрузка самолета до Казани составляет почти 90%, до Красноярска – 78%, до Томска – около 50%, - сказал Коровин.

Некоторое время назад из Барнаула пытались запустить субсидированные рейсы на Абакан, но данное направление оказалось невостребованным. На самолеты не было продано ни одного билета. Поэтому от идеи отказались.

Опасение вызывает и рейс на Томск.

- Его средняя загрузка составляет 40%. Если бы не было субсидирования, то этот рейс однозначно не выполнялся бы. Участие администрации в этих проектах направлено на удовлетворение интересов жителей Алтайского края, потому как коммерческие проекты для авиапредприятия они не интересны. Мы на них практически ничего не зарабатываем. При этом доля перевезенных пассажиров по субсидируемым направлениям составляет примерно 1%, - сообщил генеральный директор АО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипов.

Рейс Барнаул - Новосибирск также субсидируемый. Предусмотрено софинансирование Алтайского края и Новосибирской области.