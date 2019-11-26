Самолет, автобус, электричка и Blablacar: на чем выгоднее и быстрее добраться из Барнаула до Новосибирска
Со 2 января между Барнаулом и Новосибирском вновь начнут летать самолеты.
Обслуживать направление будет авиакомпания S7 на современном комфортабельном ВС Embraer 170. Он вмещает 78 пассажиров. Вылеты планируются пять дней в неделю кроме вторника и субботы. Отправление из столицы Алтайского края в 18.55. Из Новосибирска – 17.30. Время в пути – всего 50 минут. Стоимость билета по тарифу «туда-обратно» - 3860 рублей. Соответственно в одну сторону – 1930 рублей (включая таксы и сборы).
В тариф «Эконом гибкий» включен провоз ручной клади до 10 кг и размером до 55*40*23 см, багаж до 23 кг на человека, выбор места и обмен билета. А вот возврат запрещен.
Как сообщают в барнаульском аэропорту, этот рейс удобен стыковками на самолеты на Дальний Восток - Хабаровск, Владивосток и т.д. Время между рейсами составит от 50 минут.
- Также вечером из Барнаула можно будет улететь через Новосибирск рейсами в Москву и Санкт-Петербург и по международным направлениям (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и др.), - добавляют в пресс-службе воздушной гавани.
Однако Новосибирск и так пользуется большим спросом в качестве перевалочного пункта и поэтому добраться до него из Барнаула можно несколькими способами. Давайте разберем плюсы и минусы всех вариантов. Пока что опрос среди читателей «Комсомолки» с небольшим перевесом показал, что идея авиасообщения между городами в нынешнем формате им неинтересна.
Самолет
Плюсы:
- быстро,
- относительно недорого для авиаперелетов (рейс субсидируемый),
- удобно, если из Новосибирска дальше отправляетесь самолетом.
Минусы:
- в сравнении с другими вариантами доставки – значительно дороже,
- требуется время на регистрацию и сдачу багажа, досмотр, время на дорогу до аэропорта в Барнауле,
- если далее следуете из Новосибирска на поезде, требуется время добраться до железнодорожного вокзала,
- бывает нелетная погода, из-за которой рейсы задерживают.
Комментарий: по большому счету, то на то и выходит. Время, которое вы простоите в вечерней пробке в Барнауле (и затем, возможно, в Новосибирске) и которое потратите на все процедуры по получению багажа (если далее вы вылетаете другой авиакомпанией) и на прочее – это примерно столько же, сколько бы вы потратили на путь на автобусе до Новосибирска. К тому же если вдруг вам срочно надо вылететь в Новосибирск, то никто не может гарантировать наличие билетов. Как правило, их на самолеты покупают заранее. Так что придется выбирать другой способ добраться до соседней области.
Автобус
Плюсы:
- цена (от 620 рублей до Новосибирска и от 750 до аэропорта «Толмачево»)
- регулярность,
Минусы:
- в зимний период бывает отмена рейсов из-за погоды,
- не всегда новые автобусы (редко, но могут сломаться в пути),
- пробки на трассе, на въезде или выезде в город.
Комментарий: из-за дорожной обстановки всегда есть вероятность, что придется немного задержаться в пути, однако бывают случаи, когда пассажиры и водитель договариваются ехать без санитарных остановок, и это может заметно сократить дорогу. Также доступна покупка билета заранее, а если на конкретный рейс нет билетов, то велика вероятность приобрести на ближайший автобус. Так что опоздание будет небольшое. Однако если требуется попасть в аэропорт, то тут прямых направлений мало и придется потратить время в дороге от автовокзала.
Железнодорожный транспорт
Плюсы:
- цена (электричка - от 248 рублей),
- время в пути (4 часа)
- стабильность.
Минусы:
- быстрый рейс только один в день,
- не самые комфортные условия в электричке,
- Пересадка в Черепаново.
Комментарий: ЧП на железной дороге происходят крайне редко, так что из представленных - это самый надежный вид транспорта. Не требуется покупка билета заранее, так как билеты на электрички есть всегда. К тому же в кассе сразу можно взять билет до Новосибирска (раньше только до Черепаново, и только там - до Новосибирска) и не придется отстаивать очередь в пересадочном пункте.
Правда, стоит отметить, электрички не самый комфортный вид транспорта. До сих пор встречаются поезда с деревянными сиденьями, не всегда хорошо отлажена система отопления.
Blablacar
Плюсы:
- множество вариантов со временем выезда,
- индивидуальный подход,
- цена (от 400 рублей за человека).
Минусы:
- надежность водителя всегда под вопросом, даже несмотря на отзывы,
- иногда водители отменяют поездку,
- нет страховки пассажира.
Комментарий: многие уже признали этот сервис удобным. Однако нередки случаи, когда водители отказывались от поездки по тем или иным причинам. То есть даже забронировав место, у вас нет никакой гарантии, что поездка состоится. В отличие от самолетов, поездов и автобусов, ваша жизнь и имущество не застрахованы. Но есть и плюсы – можно договориться с водителем, чтобы он подобрал вас или довез прямо до дома.
ИСТОЧНИК KP.RU