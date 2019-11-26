Самолет, автобус, электричка и Blablacar: на чем выгоднее и быстрее добраться из Барнаула до Новосибирска

Со 2 января между Барнаулом и Новосибирском вновь начнут летать самолеты.

Обслуживать направление будет авиакомпания S7 на современном комфортабельном ВС Embraer 170. Он вмещает 78 пассажиров. Вылеты планируются пять дней в неделю кроме вторника и субботы. Отправление из столицы Алтайского края в 18.55. Из Новосибирска – 17.30. Время в пути – всего 50 минут. Стоимость билета по тарифу «туда-обратно» - 3860 рублей. Соответственно в одну сторону – 1930 рублей (включая таксы и сборы).

В тариф «Эконом гибкий» включен провоз ручной клади до 10 кг и размером до 55*40*23 см, багаж до 23 кг на человека, выбор места и обмен билета. А вот возврат запрещен.

Как сообщают в барнаульском аэропорту, этот рейс удобен стыковками на самолеты на Дальний Восток - Хабаровск, Владивосток и т.д. Время между рейсами составит от 50 минут.

- Также вечером из Барнаула можно будет улететь через Новосибирск рейсами в Москву и Санкт-Петербург и по международным направлениям (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и др.), - добавляют в пресс-службе воздушной гавани.

Однако Новосибирск и так пользуется большим спросом в качестве перевалочного пункта и поэтому добраться до него из Барнаула можно несколькими способами. Давайте разберем плюсы и минусы всех вариантов. Пока что опрос среди читателей «Комсомолки» с небольшим перевесом показал, что идея авиасообщения между городами в нынешнем формате им неинтересна.

Самолет

Плюсы:

- быстро,

- относительно недорого для авиаперелетов (рейс субсидируемый),

- удобно, если из Новосибирска дальше отправляетесь самолетом.

Минусы:

- в сравнении с другими вариантами доставки – значительно дороже,

- требуется время на регистрацию и сдачу багажа, досмотр, время на дорогу до аэропорта в Барнауле,

- если далее следуете из Новосибирска на поезде, требуется время добраться до железнодорожного вокзала,

- бывает нелетная погода, из-за которой рейсы задерживают.

Комментарий: по большому счету, то на то и выходит. Время, которое вы простоите в вечерней пробке в Барнауле (и затем, возможно, в Новосибирске) и которое потратите на все процедуры по получению багажа (если далее вы вылетаете другой авиакомпанией) и на прочее – это примерно столько же, сколько бы вы потратили на путь на автобусе до Новосибирска. К тому же если вдруг вам срочно надо вылететь в Новосибирск, то никто не может гарантировать наличие билетов. Как правило, их на самолеты покупают заранее. Так что придется выбирать другой способ добраться до соседней области.

Автобус

Плюсы:

- цена (от 620 рублей до Новосибирска и от 750 до аэропорта «Толмачево»)

- регулярность,

Минусы:

- в зимний период бывает отмена рейсов из-за погоды,

- не всегда новые автобусы (редко, но могут сломаться в пути),

- пробки на трассе, на въезде или выезде в город.

Комментарий: из-за дорожной обстановки всегда есть вероятность, что придется немного задержаться в пути, однако бывают случаи, когда пассажиры и водитель договариваются ехать без санитарных остановок, и это может заметно сократить дорогу. Также доступна покупка билета заранее, а если на конкретный рейс нет билетов, то велика вероятность приобрести на ближайший автобус. Так что опоздание будет небольшое. Однако если требуется попасть в аэропорт, то тут прямых направлений мало и придется потратить время в дороге от автовокзала.

Железнодорожный транспорт

Плюсы:

- цена (электричка - от 248 рублей),

- время в пути (4 часа)

- стабильность.

Минусы:

- быстрый рейс только один в день,

- не самые комфортные условия в электричке,

- Пересадка в Черепаново.

Комментарий: ЧП на железной дороге происходят крайне редко, так что из представленных - это самый надежный вид транспорта. Не требуется покупка билета заранее, так как билеты на электрички есть всегда. К тому же в кассе сразу можно взять билет до Новосибирска (раньше только до Черепаново, и только там - до Новосибирска) и не придется отстаивать очередь в пересадочном пункте.

Правда, стоит отметить, электрички не самый комфортный вид транспорта. До сих пор встречаются поезда с деревянными сиденьями, не всегда хорошо отлажена система отопления.

Blablacar

Плюсы:

- множество вариантов со временем выезда,

- индивидуальный подход,

- цена (от 400 рублей за человека).

Минусы:

- надежность водителя всегда под вопросом, даже несмотря на отзывы,

- иногда водители отменяют поездку,

- нет страховки пассажира.

Комментарий: многие уже признали этот сервис удобным. Однако нередки случаи, когда водители отказывались от поездки по тем или иным причинам. То есть даже забронировав место, у вас нет никакой гарантии, что поездка состоится. В отличие от самолетов, поездов и автобусов, ваша жизнь и имущество не застрахованы. Но есть и плюсы – можно договориться с водителем, чтобы он подобрал вас или довез прямо до дома.