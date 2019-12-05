Чем дышишь, Барнаул?

По данным Минприроды Алтайского края, в воздухе Барнаула отмечен рост концентрации вредных веществ. Ситуация обостряется зимой, когда холодный воздух не дает выхлопным газам и дыму из печных труб частного сектора подниматься вверх. Смог в крепкие морозы держится неделями. Горожане всерьез обеспокоены: тяжело дышать, особенно детям и людям с болезнями дыхательной системы.

Зимний смог: причины

Причин несколько: особенности рельефа (старая часть города находится в низине), роза ветров, растущий парк личных автомобилей.

Основной источник загрязнения – выхлопные газы транспорта, ТЭЦ, котельные, печное отопление, в том числе в центре города. Как крупные теплостанции, так и небольшие котельные работают на угле. Около 5,3 тыс. частных и многоквартирных домов, по данным мэрии, используют печное отопление.

Мнение ученого

Доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Игорь Суторихин:

- Верно, жители частного сектора отапливаются в основном углем. Трубы частных домов - низковысотные источники. Воздух у земли малоподвижен, соответственно, все газы остаются вокруг домов. В тихую и морозную погоду в приземном слое повышается концентрация загрязняющих веществ. Как раз там, где мы ходим и активно дышим. На космоснимках Барнаула, кстати, хорошо видны такие загрязненные ареалы.

Дополнительно на снег оседают твердые компоненты – сажа, зола. Продукты горения, да еще в таком количестве, конечно же, для человека опасны.

Раньше мы проводили серьезные исследования по этой теме. Изучали данные Железнодорожного района. И установили отрицательное влияние продуктов горения угля, причем в первую очередь на здоровье детей.

Краевой центр вошел в список городов с высоким уровнем загрязнения атмосферыФото: Олег УКЛАДОВ

Как покинуть антирейтинг

Для улучшения ситуации автомобили переводят на метан вместо бензина и дизельного топлива. Газифицируются предприятия теплоэнергетики. Отчасти решит задачу озеленение города.

Но перевод котельных на газ, использование автотранспорта, наименее загрязняющего воздух, озеленение – только часть решения проблемы.

Пожалуй, одна из доступных сегодня возможностей - поменять топливо, которое обогревает одноэтажный город. Люди, живущие в частных домах в центре, сами себе портят атмосферу, сжигая в печках уголь и другое твердое топливо.

По мнению Игоря Суторихина, газ менее вреден. После его горения нет золы и сажи. Да, есть окислы азоты, СО2, но они рассеиваются быстрее. Ученый утверждает: в газифицированных районах – Булыгино, Фирсово, Санниково - смоговых ситуаций практически не наблюдается.

Если составить рейтинг вредности среди продуктов горения, то на первом месте будет мусор, далее уголь, нефтепродукты, мазут. Получается, что газ более экологичен.

Газ: доступный способ

В крае действует программа газификации, благодаря которой Тарас Долгих, житель с. Бобровка, не так давно перешел на газовое отопление:

- С 2010 года отапливал дом углем. Причем заготавливать приходилось не только уголь, но и дрова, что требовало немалых сил и времени. Привезти, поколоть, сложить, посушить, опустить в подвал на хранение, причем вовремя. Привезти уголь – обязательно в сухую погоду! Угадать с качеством, чтобы теплоотдача была хорошая, не всегда получалось. Еще и кочегарка очень сильно коптила, стыдно было перед соседями. Газ – другое дело. Воздух чистый. Затрат меньше, как труда, так и времени. Включил и забыл. Я постоянно на работе, и командировки случаются длительные. Дома оставалась супруга, и ей многое было не по силам, как и пожилым людям. А сегодня я спокоен. Уверен, что вернусь в теплый дом.

Загрязнение воздуха – пятый по значимости фактор риска смертности во всем мире, отметили в Росгидромете. В Барнауле наибольшее содержание вредных веществ отмечено в Центральном районе. Именно по причине печного отопления и пониженного рельефа местности.

Спасаться можно, не открывая зимой окна. Носить повязку на улице. Можно всю зиму просидеть дома. Или перейдем на газ и начнем зимой дышать свободно?