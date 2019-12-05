Находка для работодателей

«Ключевский лицей профессионального образования» ведет свою историю с 1944 года. Здесь готовят специалистов по четырем направлениям: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Управляющий сельской усадьбой» и «Повар, кондитер».

Из лицея выходят квалифицированные трактористы, техники-механики, водители автомобилей, слесари, операторы животноводческих комплексов, агенты по закупкам, учетчики и, конечно, повара-кондитеры.

Лицей предоставляет возможность всем желающим получить дополнительные профессии:

- контролер-кассир;

- продавец непродовольственных/продовольственных товаров;

- водитель автомобиля категорий «В», «С»;

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В»,«С»,«D»,«Е»,«F», «ВСЕF»;

- электросварщик ручной сварки/на автоматических и полуавтоматических станциях»;

- газосварщик.

Фото предоставлено лицеем

Учебно-материальная база лицея находится на высоком уровне: все кабинеты компьютеризированы и объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. В учебном заведении имеются лаборатории и мастерские, авто- и трактородром, библиотека. У студентов есть возможность проводить досуг в стрелковом тире, спортивном зале, стадионе. В лицее работают сильные педагоги: 15 человек имеют звание «Почетный работник НПО РФ», 1 человек – «Заслуженный учитель РСФСР», 2 человека медаль Алтайского края «За заслуги в труде».

«Хорошисты» и «отличники» имеют право на стипендию от 584 рублей до 900 рублей. Также студенты могут получать социальную выплату в размере 876 рублей.

На территории лицея есть благоустроенное общежитие на 120 мест. Тем, кто там проживает, предоставляют бесплатное двухразовое питание в студенческой столовой.

Несколько лет подряд работодатели присылают благодарные отзывы о выпускниках лицея.

«Во время уборки урожая у меня работали три тракториста, на овцеферме два юноши и девушка на должностях ветеринарных фельдшеров, и два повара проходили практику в нашей столовой. Пятерым ребятам из них я предложил после окончания лицея работать у меня», - рассказывал глава КФХ Александр Гуков.

Фото предоставлено лицеем

«Около 80% механизаторов нашего хозяйства являются выпускниками лицея. Это, как правило, высококлассные специалисты. Некоторые получают поощрения на уровне края за высокие результаты. Я с гордостью могу сказать о том, что мой сын Владимир и племянник Александр в свое время окончили это учебное заведение», - поделился директор СПК «Истимисский» Виктор Вебер.

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»

Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Красноармейская, дом № 104.

E-mail: klpo@edu22.info Тел/факс: (385-78) 22-1-81

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