2019-12-04T09:05:48+03:00
Происшествия

Въехавший в остановку с людьми «Ниссан» принадлежал бывшему игроку хоккейного клуба «Алтай»

За рулем автомобиля был родной брат спорстмена
Иван ОЛЕКСЮК
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Пострадал один человек.Пострадал один человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Въехавший в остановку с людьми «Ниссан» принадлежит бывшему игроку ХК «Алтай». За рулем автомобиля был родной брат хоккеиста. Эту информацию «КП» подтвердил хозяин автомобиля.

Машина въехала в остановку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Машина въехала в остановку.Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, 3 декабря легковушка влетела в остановку у торгового центра "Проспект", на которой стояли люди. «Ниссан» ехал вниз по Ленина в сторону Речного вокзала. В этот момент по улице Чкалова со стороны медуниверситета проспект пересекал внедорожник. Он врезался в машину, от удара "Ниссан" отбросило в остановку. В результате пострадала 22-летняя девушка, ее госпитализировали.

Второй участник столкновения.

Второй участник столкновения.

- Я владелец автомобиля, но не я был за рулем, - уверяет Егор Я. – За рулем был брат, он проехал на желтый, а водитель внедорожника не убедился, что участники движения закончили маневр. Машину отбросило по инерции в остановку. Брат не пострадал, что с той девушкой, которая попала в больницу, пока не знаем, сегодня будем выяснять.

Задело еще две машины на парковке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Задело еще две машины на парковке.Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее сообщалось, что за рулем внедорожника находился 60-летний мужчина. Кто кого из них не пропустил, установят полицейские. Также известно, в числе поврежденных еще два автомобиля. Они находились на парковке торгово-офисного центра "Проспект".

ИСТОЧНИК KP.RU

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