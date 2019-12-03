Легковушка снесла остановку с людьми в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-03T09:31:05+03:00

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Во вторник, 3 декабря, в центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка влетела в остановку, на которой стояли люди.

- Авария произошла в начале первого часа дня на проспекте Ленина, в районе остановки «Медицинский университет», - рассказывает корреспондент «Комсомолки» с места события. – По предварительной информации, легковушка «Ниссан» двигалась вниз по Ленина в сторону Речного вокзала. В этот момент по улице Чкалова со стороны медуниверситета проспект пересекал внедорожник. Он врезался в легковушку, и от удара ту выкинуло на остановку.

ДТП на проспекте ЛенинаФото: Олег УКЛАДОВ

В итоге иномарка сбила женщину, которая стояла на той остановке. На место происшествия была вызвана «скорая». Врачи довольно быстро прибыли и увезли потерпевшую в больницу. Ее состояние и характер травм не уточняется.

ДТП на проспекте ЛенинаФото: Олег УКЛАДОВ

Что касается остановочного павильона, то он тоже сильно пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, пожарные. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных.

По предварительной информации Госавтоинспекции за рулем «Ниссана» был 21-летний водитель. Внедорожником управлял 60-летний мужчина. Кто кого из них не пропустил автомобиль установят полицейские.

Также как стало известно, в числе поврежденных еще два автомобиля. Они находились на парковке торгово-офисного центра "Проспект".

ДТП на проспекте ЛенинаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU