Алтайские аграрии подвели итоги года: впервые за 10 лет вырастили зерно 2 класса

4 декабря агрономы отмечают профессиональный праздник – день сельского хозяйства в Алтайском крае. Аграрии смогут расслабиться после сложного сезона - дождей летом было мало, что могло привести к засухе и недобору урожая. Но работники смогли закончить сезон на позитивной ноте.

В это году агрономы засеяли 5,3 млн гектаров на территории Алтайского края. Большую площадь заняли зерновые и зернобобовые культуры - около 3,2 миллиона га. И показатели оказались неплохими - аграрии переработали 4 млн тонн зерна при средней урожайности 15,3 центнера с гектара. Алтайским специалистам снова удалось попасть в «призы» по валовому сбору пшеницы в Сибири. Несмотря на сложный сезон, в тройку лидеров вошли Алтайский край, Омская и Новосибирская области. По этому показателю регионы лидируют уже традиционно.

Удалось и достичь почти небывалых успехов. Впервые за 10 лет на Алтае получилось добыть пшеницу второго класса, в которой отмечается высокое содержание клейковины. При этом 80% оставшихся даров природы - пшеницы 3 класса. Эксперты пояснили, что так получилось благодаря новым агротехнологиям.

Алтайская пшеницаФото: Олег УКЛАДОВ

Так, удалось сместить лидера по качеству зерна в Сибири. Теперь Алтайский край заменил на первой строчке Красноярский. В целом, урожай алтайского зерна в этом году отличается высокими показателями. Об этом можно официально заявить после экспертизы ФГБУ «Центра оценки качества зерна». Специалисты исследовали более тысячи проб из 50 районов края для объективного результата. Так были охвачены все семь почвенно-климатических зон региона.

Качественную продукцию оценили не только в лабораториях, но и в народе. Алтайское зерно экспортируется далеко за пределы России. Пшено везут в Казахстан, Белоруссию, Латвию, Азербайджан, Сербию и другие страны. Только за прошедший год за рубеж отправили более 120 тыс. тонн зерна, в этом году цифра наверняка окажется больше. Но такие показатели – не предел. Алтайский край в будущем планирует и дальше увеличивать экспорт сельхозпродукции и укреплять лидерство в Сибири.

- Наши сельхозпроизводители задают много вопросов по поводу того, что нужно, чтобы они могли увеличить объёмы производства и осуществлять поставки на экспорт. Это касается и системы налогообложения, и администрирования налогов, и организации логистики, перевозок, мер господдержки. Особенно эти вопросы важны для таких регионов, как наш, которые испытывают определенные сложности из-за своего географического положения. Мы включаемся в работу вместе с федеральным правительством. Я убежден, что поставленные задачи вполне подъёмные и выполнимые, - отметил выездном заседании губернатор региона Виктор Томенко.

Стоит отметить, что в будущем экспорт удастся наладить – улучшается качество автомобильных дорог, налаживается система перевоза продукции по воде. Также стоит отметить, что ремонт Старого моста, который завершится в 2021 году, увеличит пропускную способность грузового транспорта.

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